Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương được giới thiệu bầu làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Sáng 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ông Bùi Hoàng Phương (trái) được Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cùng với ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Phương được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025–2030; đồng thời được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026–2030.

Ông Bùi Hoàng Phương, sinh năm 1983, quê tỉnh Ninh Bình; có trình độ cao cấp lý luận chính trị, đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, thạc sĩ công nghệ thông tin và thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Trước khi được điều động về Quảng Trị, ông Phương từng đảm nhiệm các chức vụ Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ tháng 11/2023 đến tháng 2/2025, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 2/2025, ông được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tháng 1/2026 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.