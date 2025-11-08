Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thứ trưởng Tài chính nói về phát triển thị trường vốn, chứng khoán

08-11-2025 - 19:28 PM | Thị trường chứng khoán

"Chúng tôi kỳ vọng năm 2026 thị trường trái phiếu và cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh, đáp ứng được mục tiêu về huy động vốn của các chủ thể trên thị trường", Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay.

Rút ngắn thời gian soát xét báo cáo tài chính từ 3-6 tháng xuống 30 ngày

Tại họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 8/11, trả lời câu hỏi về huy động vốn qua cổ phiếu sơ cấp và trái phiếu doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ: Chiến lược phát triển đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt xác định rõ mục tiêu phải đưa ra các giải pháp để thị trường vốn, thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu và quan trọng của nền kinh tế.

Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau để hướng tới phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Theo ông, trong suốt thời gian vừa qua, đặc biệt trong năm 2025, chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để thị trường chứng khoán được xem xét nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Thứ trưởng Tài chính nói về phát triển thị trường vốn, chứng khoán- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Ảnh: Như Ý.

"Chúng tôi kỳ vọng năm 2026 thị trường trái phiếu và thị trường cổ phiếu sẽ tăng trưởng mạnh, đáp ứng được mục tiêu về huy động vốn của các chủ thể trên thị trường và chia sẻ một phần đối với kênh tín dụng của các ngân hàng thương mại", ông Nguyễn Đức Chi cho hay.

Bộ Tài chính cũng vừa phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành có liên quan tiến hành hội nghị đánh giá thị trường trái phiếu năm nay và đã chỉ ra những điểm nghẽn, các vấn đề cần giải quyết.

Theo ông Chi, đối với thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán, bước phát triển như vừa rồi cũng tạo nền tảng, cơ sở rất tốt để các doanh nghiệp có nhu cầu huy động vốn phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, theo ông Chi, Bộ Tài chính đã báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025 sửa đổi bổ sung Nghị định số 155/2020, trong đó tạo điều kiện rất thuận lợi cho các doanh nghiệp khi thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Các thủ tục hành chính rút xuống, trước đây, sau khi IPO phải mất thời gian để soát xét báo cáo tài chính và nhanh cũng phải mất 3-6 tháng. Nhưng hiện nay, theo các quy định mới, thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 30 ngày.

“Đây là quy định tạo điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp thực hiện IPO cổ phiếu trên thị trường chứng khoán gắn với niêm yết và doanh nghiệp sẽ có động lực rất lớn để thực hiện việc này”, Thứ trưởng cho hay.

Trái phiếu năm 2025 khoảng 1 triệu tỷ

Theo ông, trong năm nay, đối với trái phiếu Chính phủ sẽ phát hành khoảng 500.000 tỷ đồng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp, cả công chúng và riêng lẻ, sau một thời gian phục hồi trở lại, quy mô thị trường cũng phát hành khoảng 500.000 tỷ nữa. Như vậy, thị trường trái phiếu năm nay vào khoảng 1 triệu tỷ đồng cho cả trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Chi cho rằng, thị trường với quy mô như vậy vẫn chưa thực sự tương ứng với tiềm năng cũng như yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu về huy động vốn cho các chủ thể.

Về giải pháp, ông Chi nói, Luật Chứng khoán năm 2024 sửa đổi bổ sung đã có quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu và nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định của Chính phủ hướng dẫn các quy định này đang được xây dựng, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến trong tuần đầu tháng 11

Một cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại bán ròng đột biến trong tuần đầu tháng 11 Nổi bật

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm Nổi bật

Thêm 250 tỷ đồng trái phiếu ‘đổ’ về F88

Thêm 250 tỷ đồng trái phiếu ‘đổ’ về F88

10:42 , 08/11/2025
TDG Global mua lại một lô trái phiếu chỉ sau 1 năm phát hành

TDG Global mua lại một lô trái phiếu chỉ sau 1 năm phát hành

10:41 , 08/11/2025
Lộ diện 4 cổ đông lớn của Chứng khoán Xuân Thiện sau đợt chào bán cổ phiếu

Lộ diện 4 cổ đông lớn của Chứng khoán Xuân Thiện sau đợt chào bán cổ phiếu

09:16 , 08/11/2025
Dragon Capital trở lại ghế cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang

Dragon Capital trở lại ghế cổ đông lớn tại Hóa chất Đức Giang

00:06 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên