Ông Starmer đã phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong nhiều tuần qua yêu cầu ông từ chức. Quyết định từ chức được đưa ra sau khi đối thủ chính trị ngay trong nội bộ Đảng Lao động của ông – cựu Thị trưởng Manchester Andy Burnham – công khai cho biết sẽ cạnh tranh vị trí lãnh đạo này.

Trước đó, ông Starmer từng tuyên bố sẽ tiếp tục giữ chức vụ. Tuy nhiên, vị thế của ông dần trở nên khó duy trì khi ngày càng nhiều nghị sĩ và thành viên Đảng Lao động cho rằng thời điểm chuyển giao lãnh đạo đã đến.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức. (Ảnh: Reuters)

Quá trình càng tăng tốc sau khi ông Burnham rời chức thị trưởng và giành được một ghế nghị sĩ tại khu vực bầu cử quê nhà trong cuộc bầu cử tuần trước – bước đi cần thiết khi các thủ tướng Anh lâu nay thường được lựa chọn từ các thành viên đương nhiệm của Hạ viện Anh.

Sự ra đi của ông Starmer đánh dấu hồi kết của một nhiệm kỳ nhiều biến động, diễn ra chưa đầy hai năm sau khi Đảng Lao động giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử và trở lại nắm quyền. Động thái này cũng diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi cử tri thể hiện sự không hài lòng với cách điều hành đất nước của ông trong một loạt cuộc bầu cử địa phương.

Phát biểu bên ngoài văn phòng và dinh thự chính thức tại số 10 phố Downing, London, ông Starmer nhấn mạnh những thành quả đạt được trong thời gian cầm quyền trước khi tuyên bố: “Câu hỏi mà đảng của tôi đang đặt ra lúc này là liệu tôi có còn là người phù hợp nhất để dẫn dắt chúng tôi bước vào cuộc bầu cử tiếp theo hay không. Tôi đã nghe câu trả lời… và chấp nhận điều đó với sự tôn trọng. Mọi quyết định tôi đưa ra đều nhằm đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu”.

Ông sau đó tuyên bố: “Tôi sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Lao động”. Ở phần cuối bài phát biểu, ông Starmer có lúc nghẹn giọng khi nhắc đến các con của mình – những người mà ông gọi là “niềm tự hào và niềm vui lớn nhất” của cuộc đời.