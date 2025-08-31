Thủ tướng: Bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử bình đẳng

Ngày 30-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Cùng dự gặp mặt có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình; lãnh đạo các bộ ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước"

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong chặng đường 80 năm qua, doanh nghiệp, doanh nhân đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân hội nghị này, lãnh đạo Chính phủ gửi đến các doanh nghiệp, doanh nhân 3 thông điệp chính. Thông điệp thứ nhất, trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh đất nước.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò, sứ mệnh dẫn dắt, tiên phong trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập sâu rộng với thế giới.



Thông điệp thứ hai, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. Theo đó, Chính phủ sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, kiến tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; bảo đảm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được đối xử công bằng, bình đẳng. Ban hành nhiều đạo luật, cơ chế, chính sách cho phát triển doanh nghiệp, doanh nhân.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, phát biểu

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xóa bỏ mọi rào cản cho doanh nghiệp, doanh nhân; đẩy mạnh hợp tác công tư, giữa trong nước và nước ngoài.

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược. Ưu tiên, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn, tiên phong dẫn dắt một số ngành, lĩnh vực then chốt, trọng yếu; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc tế. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp lớn hơn, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và trở thành doanh nghiệp đa quốc gia.

Thông điệp thứ ba, theo Thủ tướng, bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu, Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh".



Thủ tướng nêu rõ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận vai trò, đóng góp to lớn của các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, luôn đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành để xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, phát triển hùng mạnh.

Các đại biểu dự hội nghị chiều 30-8 tại Trụ sở Chính phủ

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân đã khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển sắp tới và nêu các đề xuất kiến nghị.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết nhiều sản phẩm khí tài quân sự do Viettel nghiên cứu và phát triển được trưng bày nổi bật tại Triển lãm Thành tựu Đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Đồng thời, Viettel vinh dự tham gia lễ diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2-9. Thông qua việc giới thiệu những thành tựu từ quá trình kiên trì nghiên cứu và phát triển, Viettel khẳng định mạnh mẽ rằng người Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực và trí tuệ để làm chủ các loại vũ khí chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Bên cạnh các dự án để phát triển và định vị du lịch Việt Nam như Sun World Fansipan Legend tại Lào Cai, Sun World Hạ Long tại Quảng Ninh, Sun World Ba Na Hills ở Đà Nẵng, Sun World BaDen Mountain tại Tây Ninh, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết doanh nghiệp cũng đồng hành cùng đất nước, tham gia nhiều dự án hạ tầng quan trọng như sân bay, bến cảng, đường cao tốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, kết nối điểm đến du lịch.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, nhấn mạnh hội nghị là dịp để các doanh nghiệp khẳng định cam kết đồng hành cùng đất nước trong hành trình phát triển. "Với vai trò là doanh nghiệp công nghệ, chúng tôi tin rằng việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội chính là cách tốt nhất để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước"- ông Chung nói.

Theo ông Chung, Meey Group là doanh nghiệp tiên phong đưa công nghệ vào giải quyết các "điểm nghẽn" của thị trường bất động sản tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã chủ động nghiên cứu và đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ mũi nhọn như AI, Blockchain, Big Data để sẵn sàng triển khai khi các chính sách về kinh tế số và tài sản mã hóa được ban hành.