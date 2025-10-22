Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự Bộ Quốc phòng, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên, Cao Bằng

22-10-2025 - 16:18 PM | Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 3 đồng chí Thượng tướng; bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam; phê chuẩn nhân sự Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Hưng Yên, Cao Bằng

Phê chuẩn nhân sự 2 tỉnh Hưng Yên, Cao Bằng

Tại Quyết định số 2335/QĐ-TTg, ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quang Hưng.

Tại Quyết định số 2336/QĐ-TTg, ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên.

Tại Quyết định số 2337/QĐ-TTg, ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trịnh Trường Huy.

Tại Quyết định số 2336/QĐ-TTg, ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 3 đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, lần lượt tại Quyết định số 2315/QĐ-TTg, Quyết định số 2316/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng theo quy định đối với: Đồng chí Thượng tướng Lê Huy Vịnh , Ủy viên Ban Chấp hành Trung tương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; đồng chí Thượng tướng Võ Minh Lương , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/10/2025.

Tại Quyết định số 2318/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam theo quy định đối với đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng , Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/11/2025.

Bổ nhiệm Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam

Tại Quyết định số 2279/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Lượng , Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17/10/2025.


Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

