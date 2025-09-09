Thủ tướng chỉ đạo Quảng Trị phấn đấu hoàn thành 2 sân bay vào dịp lễ quan trọng

Ngày 8/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 463/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2025 về việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm tra, khảo sát các dự án: Tuyến đường bộ cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ, Cảng hàng không Quảng Trị, Cảng hàng không Đồng Hới và Khu bến cảng Mỹ Thủy; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực và kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Trị trong việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào thành tựu chung của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tập trung thúc đẩy các dự án lớn, đặc biệt là 2 dự án sân bay Quảng Trị và Đồng Hới. Cụ thể, đối với sân bay Quảng Trị, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo nhà đầu tư khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào dịp 30/4/2026.

UBND tỉnh chủ động nghiên cứu, điều chỉnh các quy hoạch giữa sông Bến Hải và sông Thạch Hãn để phát triển đô thị sân bay "bốn trong một", bao gồm: đô thị, công nghiệp, khoa học công nghệ cao, dịch vụ với trung tâm là cảng hàng không Quảng Trị. Bộ Xây dựng được giao nghiên cứu đề xuất nâng cấp cảng lên quy mô cao hơn để có thể tiếp nhận tàu bay A350.

Với sân bay Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị được yêu cầu chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công cả dự án cảng và tháp lưu không, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, phấn đấu hoàn thành vào đúng dịp 30/4/2026.

Việc đồng loạt đẩy nhanh các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là hai dự án sân bay, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho Quảng Trị nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung.

Về Khu bến cảng Mỹ Thủy, Thủ tướng giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nhà đầu tư và các cơ quan triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, phấn đấu hoàn thành bến số 1 vào tháng 11, bến số 2 vào tháng 3/2026, tiếp tục đẩy nhanh thủ tục để khởi công bến số 3 và 4.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Quảng Trị nghiên cứu đề nghị của nhà đầu tư để quy hoạch phát triển khu thương mại tự do tại khu vực Cảng Mỹ Thủy, nghiên cứu triển khai đầu tư tuyến đường từ Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) về Cảng Mỹ Thủy.