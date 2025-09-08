Diễn biến mới tại sân bay Vinh sau 2 tháng tạm đóng cửa

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII tại Kỳ họp thứ 32 vừa thông qua quyết định thu hồi 67,5 ha đất để thực hiện dự án kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Vinh (sân bay Vinh). Đây là dự án trọng điểm nhằm nâng cấp, mở rộng sân bay này.

Theo đó, tổng diện tích đất 67,5 ha sẽ được thu hồi tại các phường Vinh Phú, Vinh Hưng và xã Nghi Lộc. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất, có tổng vốn đầu tư hơn 545 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của dự án là kéo dài đường băng hiện hữu thêm 600m, nâng tổng chiều dài lên 3.000m. Việc này sẽ giúp sân bay Vinh đủ điều kiện tiếp nhận các loại máy bay thân rộng, đồng thời xây dựng thêm các đường lăn chờ, tăng năng lực khai thác.

Theo kế hoạch, toàn bộ thủ tục chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến sẽ hoàn tất trong quý III/2025. Tiếp đó, bản vẽ thiết kế thi công sẽ được phê duyệt trong quý IV/2025. Sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, dự án sẽ đi vào thi công và dự kiến hoàn thành trong vòng 6 tháng.

Trước đó, ngày 1/7, sân bay Vinh bắt đầu đóng cửa tạm thời, dừng hoạt động trong 6 tháng. Theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, việc đóng cửa nhằm triển khai dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn", đồng thời đảm bảo các yêu cầu về an toàn khai thác, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong quá trình thi công.

Ba dự án nâng cấp tại sân bay Vinh có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, cải tạo sân đỗ máy bay với kinh phí 236 tỷ đồng, đảm bảo khai thác 9 vị trí đỗ cho máy bay thân hẹp (code C); nhà ga hành khách T1 được mở rộng, nâng công suất khai thác lên 3-3,5 triệu hành khách/năm đến năm 2030, với vốn đầu tư 68 tỷ đồng; hạng mục sửa chữa đường băng dài 2.400 m, rộng 45 m cùng hai đường lăn có tổng kinh phí hơn 623 tỷ đồng.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cam kết hoàn thành đồng bộ toàn bộ dự án trước ngày 30/12/2025.

Đây cũng là bước chuẩn bị lâu dài để nâng tầm sân bay Vinh thành cửa ngõ hàng không chiến lược khu vực Bắc Trung Bộ. Sau khi hoàn thành nâng cấp, công suất khai thác sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Trong thời gian sân bay Vinh đóng cửa, hành khách khu vực Bắc Trung Bộ có thể di chuyển bằng đường hàng không qua sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) hoặc Đồng Hới (Quảng Bình).

Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, công suất thiết kế 2,75 triệu khách/năm, có từ 21-26 chuyến bay mỗi ngày. Tháng 7/2023, sân bay từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ do hư hỏng đường băng.