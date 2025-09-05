Hà Nội sắp có tuyến metro dài 39,6km gần 62.000 tỷ đồng chạy qua 18 phường, xã

Ngày 4/9, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 4602/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường sắt đô thị số 5 đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, tỷ lệ 1/500.

Dự án đi qua các phường Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Láng, Yên Hòa, Từ Liêm, Đại Mỗ, Tây Mỗ, Xuân Phương và các xã Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Yên Xuân, Hòa Lạc

Theo quyết định, tuyến chính của tuyến metro số 5 có điểm đầu tại ngã tư Văn Cao - Hoàng Hoa Thám và kết thúc tại ga Thạch Bình (Hòa Lạc), tổng chiều dài khoảng 39,6km.

Ngoài ra, dự án còn có 2 nhánh kết nối vào depot số 1 tại xã Sơn Đồng, Dương Hòa và depot số 2 tại xã Hòa Lạc, với tổng chiều dài các nhánh khoảng 4,8km. Toàn tuyến gồm 20 nhà ga, trong đó có 6 ga ngầm, 3 ga trên cao và 11 ga mặt đất. Các ga chủ yếu được bố trí dọc theo trục đại lộ Thăng Long và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Đặc biệt, nhiều nhà ga sẽ có kêt nối trực tiếp với các tuyến đường sắt đô thị khác như tuyến số 2, 3, 4, 6, 7, 8 và monorail M2, tạo mạng lưới giao thông liên hoàn.

Theo thiết kế, tuyến metro số 5 có cấu trúc hỗn hợp, đoạn ngầm kéo dài từ Văn Cao qua Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh đến Trần Duy Hưng. Đoạn mặt đất và trên cao bắt đầu từ sau Trung tâm hội nghị quốc gia, tiếp tục men theo đại lộ Thăng Long đến điểm cuối tại Hòa Lạc.

Dự án bố trí 2 khu depot chính. Depot 1 diện tích 32ha, phục vụ tuyến số 5 và cả tuyến số 8 (Sơn Đồng - Dương Xá), đồng thời tích hợp xưởng lắp ráp phương tiện đường sắt; depot 2 diện tích 10,4ha, nằm trong quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc.

Hà Nội dự kiến khởi công tuyến metro số 5 vào ngày 19/12. Thành phố cũng dự kiến khởi công tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo vào ngày 10/10.

Tổng vốn đầu tư cho tuyến số 5 khoảng hơn 61.900 tỷ đồng. Trong khi đó, tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo dài 11,5 km, gồm 8,9 km đi ngầm và 2,6 km đi trên cao, với 7 ga ngầm và 3 ga trên cao. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 35.600 tỷ đồng, cao hơn khoảng 16.000 tỷ đồng so với chủ trương đầu tư phê duyệt lần đầu năm 2008.