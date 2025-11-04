Thủ tướng: Chính sách với trung tâm tài chính phải bám sát thông lệ quốc tế nhưng cạnh tranh hơn

Thủ tướng nêu rõ, các nghị định cần bám sát tình hình của Việt Nam để xây dựng chính sách cho phù hợp, hiệu quả; bám sát vào các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp đó, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo; tổ chức nhiều cuộc họp, chỉ đạo tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các bộ, ngành đã xây dựng dự thảo 8 nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau một buổi sáng làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 8 Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, gồm: (1) Nghị định quy định về lao động, việc làm và an sinh xã hội trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; (2) Nghị định quy định về chính sách đất đai và môi trường trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; (3) Nghị định quy định về Trung tâm trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; (4) Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; (5) Nghị định về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; (6) Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; (7) Nghị định quy định về thành lập, hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa và mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; (8) Nghị định quy định về chính sách nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi thảo luận, cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, biểu dương các Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã nỗ lực, dành nhiều thời gian, công sức chỉ đạo, xây dựng các nghị định, cơ bản hoàn thành các nghị định sau 4 tháng Quốc hội ban hành Nghị quyết 222.

Các Phó Thủ tướng dự phiên họp (từ trái qua phải): Phạm Thị Thanh Trà, Mai Văn Chính, Bùi Thanh Sơn, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Hòa Bình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi thảo luận, các thành viên Chính phủ cơ bản đồng tình, thống nhất với nội dung các nghị định. Trong đó, Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chỉ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bộ máy và công tác cán bộ, con người.

Thủ tướng nhấn mạnh một số định hướng quan trọng như một Ban Chỉ đạo chung do Thủ tướng Chính phủ thành lập, một ban điều hành chung với hai chi nhánh tại 2 thành phố, một cơ quan giám sát chung, một cơ quan chung giải quyết các tranh chấp. Con người, cán bộ tại trung tâm được tuyển dụng theo nguyên tắc, thông lệ quốc tế, gồm cả nhân lực trong và ngoài nước nhưng với chất lượng cao nhất, đáp ứng được yêu cầu hoạt động hiệu quả của trung tâm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về một số nguyên tắc, Thủ tướng nêu rõ, các nghị định cần bám sát tình hình của Việt Nam để xây dựng chính sách cho phù hợp, hiệu quả; bám sát vào các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm có tính nguyên tắc cao nhưng thông thoáng, phù hợp, khả thi, hiệu quả; bám sát thông lệ quốc tế nhưng đổi mới sáng tạo để xây dựng cơ chế, chính sách có tính cạnh tranh hơn nhằm thu hút các nguồn lực.

Cùng với đó là nguyên tắc một việc giao cho một người chịu trách nhiệm và quyết định; phân cấp, phân quyền tối đa, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra. Tăng cường hậu kiểm và giảm tiền kiểm, để thủ tục nhanh chóng và thuận lợi cho các nhà đầu tư. Các chính sách phải đảm bảo đột phá, vượt trội và theo nguyên tắc là mở, công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ làm, dễ kiểm tra, dễ giám sát.

Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ triển khai công việc một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, chịu trách nhiệm theo thẩm quyền - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá cao ý kiến phát biểu rất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, sát thực tiễn, có chất lượng của các thành viên Chính phủ, Thủ tướng giao các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định, các Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực tiếp tục chỉ đạo, trình ban hành các Nghị định trước ngày 15/11.

Thủ tướng yêu cầu Các thành phố phải ban hành ngay các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, chủ động chuẩn bị địa điểm, bộ máy… liên quan và cố gắng tới 15/11 phải xong - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các thành phố phải ban hành ngay các cơ chế, chính sách theo thẩm quyền, chủ động chuẩn bị địa điểm, bộ máy… liên quan và cố gắng tới 15/11 phải xong. Sau khi các nghị định được ban hành, công việc nào thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ai thì người đó phải làm, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo ngay nếu vượt quá thẩm quyền.

Thủ tướng đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ triển khai công việc một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, chịu trách nhiệm theo thẩm quyền, với tinh thần tăng tốc, bứt phá, sáng tạo và hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.