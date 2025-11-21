Thủ tướng đề nghị Bộ Dầu khí và Mỏ Algeria thúc đẩy các dự án cụ thể với Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Mỏ Algeria Mohamed Arkab cùng Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí quốc gia Algeria (Sonatrach) - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Bộ trưởng dành cho Việt Nam; thông báo kết quả hội kiến, hội đàm, làm việc với các nhà lãnh đạo cấp cao Algeria trong chuyến thăm, trong đó hai nước đã nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược, đặt mục tiêu đưa quan hệ kinh tế phát triển hiệu quả hơn, tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp. Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Algeria cũng được tổ chức rất thành công, thu hút sự quan tâm tham dự đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Nêu rõ hợp tác năng lượng là một trụ cột chính quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, Thủ tướng hoan nghênh những kết quả hợp tác thời gian qua giữa Petrovietnam và Sonatrach. Với tinh thần mà các nhà lãnh đạo Algeria đã thống nhất là "hợp tác không giới hạn trên các lĩnh vực", nhất là kinh tế, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí.

Cụ thể là, ủng hộ Petrovietnam tiếp tục mở rộng các hoạt động khai thác, dịch vụ dầu khí, đẩy mạnh lọc hóa dầu, chế biến phân bón, sợi polymer… tại Algeria; hợp tác với Petrovietnam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát triển năng lượng mặt trời, năng lượng gió; hợp tác xây dựng lưới điện thông minh.

Thủ tướng đề nghị hai bên đề xuất, thiết lập các cơ chế hợp tác; thành lập tổ công tác chung; hình thành liên doanh để triển khai các dự án trong các lĩnh vực ưu tiên mà các nhà lãnh đạo đã xác định, trong đó có khai thác tiềm năng dầu khí, điện gió, điện mặt trời… ngoài khơi, đây cũng là lĩnh vực mà Petrovietnam giàu kinh nghiệm.

Cho biết Ủy ban Hợp tác giữa hai Chính phủ sẽ đóng vai trò điều phối chung, Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài chính hỗ trợ về các thủ tục cụ thể theo quy định. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện phải có các sản phẩm hợp tác cụ thể, hiệu quả cân, đong, đo, đếm được.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Dầu khí và Mỏ Algeria Mohamed Arkab nêu rõ trách nhiệm thực hiện kịp thời những định hướng, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Algeria; cho biết Tổng thống Algeria đã chỉ đạo phải thúc đẩy triển khai ngay các dự án hợp tác cụ thể giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí.

Bày tỏ hài lòng về hoạt động hợp tác giữa các tập đoàn dầu khí hai nước, là hình mẫu hợp tác thành công, Bộ trưởng đánh giá cao năng lực của Petrovietnam và cho biết Sonatrach là tập đoàn có vai trò quan trọng của Algeria, xác định Petrovietnam là đối tác ưu tiên và rất cần hỗ trợ kỹ thuật từ Petrovietnam trong tất cả các khâu từ thăm dò, khai thác, chế biến, lọc hóa dầu…

Bộ trưởng cho biết sẽ chỉ đạo, thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp liên quan tiếp tục triển khai các hoạt động hợp tác, đầu tư như Thủ tướng đã có ý kiến; khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi hợp tác dầu khí song phương; đồng thời đề nghị Việt Nam hỗ trợ phía Algeria trong đào tạo nhân lực.

Được biết, Algeria giàu tài nguyên dầu thô (xếp thứ 16 thế giới về sản lượng và thứ 9 về lượng xuất khẩu) và khí đốt (đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu), đây cũng là ngành kinh tế chính, chiếm 30% tổng thu nhập quốc nội.

Trong những năm gần đây, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria đã có bước tiến đáng khích lệ. Riêng về đầu tư, nổi bật là dự án dầu khí Bir Seba (liên doanh giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (thuộc Petrovietnam), Tập đoàn Dầu khí quốc gia Algeria và Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí Thái Lan) hiện đã khai thác vượt mốc 55 triệu thùng dầu.