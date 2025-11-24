Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng đề xuất Việt Nam xuất khẩu ngành nông nghiệp sang Ai Cập

24-11-2025 - 09:11 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng 23/11, tại Nam Phi, tiếp tục các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly.

Thủ tướng đề xuất Việt Nam xuất khẩu ngành nông nghiệp sang Ai Cập- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị sớm tổ chức nhóm công tác chung về nghiên cứu khả thi FTA Việt Nam - Ai Cập, thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Ai Cập - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai bên bày tỏ vui mừng hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 8/2025 vừa qua, nhất trí sớm hoàn tất Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập.

Với quyết tâm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm tổ chức nhóm công tác chung về nghiên cứu khả thi FTA Việt Nam - Ai Cập, thành lập Hội đồng Doanh nghiệp Việt Nam - Ai Cập, thúc đẩy đàm phán, sớm ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần; tăng cường hợp tác đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các dự án về phát triển các khu hành chính, đô thị mới của Ai Cập, vận hành kinh doanh tại Ai Cập.

Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, xuất khẩu ngành nông nghiệp để sản xuất và xuất khẩu tại chỗ; sớm hoàn tất thủ tục mở cửa cho các sản phẩm của Ai Cập như khoai tây, chà là, lựu vào Việt Nam; và gạo, vải, thanh long Việt Nam sang Ai Cập.

Thủ tướng đề xuất Việt Nam xuất khẩu ngành nông nghiệp sang Ai Cập- Ảnh 2.

Thủ tướng Mostafa Madbouly mong muốn thông qua hợp tác với nền kinh tế năng động như Việt Nam để kết nối với thị trường ASEAN nhiều tiềm năng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Ai Cập bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kim ngạch thương mại của Việt Nam; bày tỏ nhất trí cao với các đề nghị hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, và đề nghị hai bên phối hợp, sớm có Kế hoạch hành động để thúc đẩy hợp tác thương mại đạt tiến triển cụ thể để tương xứng với tiềm năng và quan hệ hai nước.

Thủ tướng Ai Cập hoan nghênh và đề nghị doanh nghiệp Việt Nam mở rộng khảo sát thị trường, đầu tư vào Ai cập nhất là trong lĩnh vực viễn thông, cơ sở hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, mong muốn thông qua hợp tác với nền kinh tế năng động như Việt Nam để kết nối với thị trường ASEAN nhiều tiềm năng.

Thủ tướng Mostafa Madbouly đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả Ý định thư về thúc đẩy hợp tác quốc phòng vừa được ký kết trong chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường, trước mắt mời Việt Nam cử đoàn dự triển lãm quốc phòng quốc tế tại Cairo, Ai Cập tháng 12/2026.

Theo Hà Văn

Báo Chính phủ

