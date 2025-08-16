Thủ tướng đồng ý nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội

"Những việc cần làm ngay"

Sáng 16/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2025 để đạt mục tiêu xây dựng 100.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm nay; điều chỉnh, giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, từ sau Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tháng 3/2025, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Xây dựng, đã quyết liệt vào cuộc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay". Theo đó, xác định nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, cụ thể và sâu sát cho từng dự án, đặt quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Chính phủ giao trong năm 2025; bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao là một trong những nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thủ tướng cũng lưu ý phải hết sức sáng tạo, đổi mới tư duy, bảo đảm 3 có và 2 không. "3 có" là có lợi cho đất nước, có lợi cho người dân, có lợi cho doanh nghiệp, "2 không" là không có động cơ cá nhân, tham nhũng, tiêu cực và không để thất thoát, lãng phí tài sản.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nắm bắt tình hình và kịp thời hướng dẫn triển khai kết luận của Bộ Chính trị, chỉ thị 34 của Ban Bí thư, Nghị quyết số 201 của Quốc hội, Nghị định số 192 của Chính phủ.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ Nghị quyết 201, Nghị định số 192 và thẩm quyền được giao, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND cấp tỉnh để triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý; khởi công nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trên cơ sở quy định của Nghị quyết 201 và các văn bản quy định chi tiết, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên công đoàn thuê; khởi công nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.

Khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang. Bố trí gói tín dụng ưu đãi đối với nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy và đối tượng trẻ tuổi để mua, thuê mua, thuê nhà ở…

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Đối với các địa phương, Thủ tướng đề nghị phối hợp với các bộ ngành, cơ quan liên quan đẩy mạnh nguồn cung, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; căn cứ các quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hướng dẫn kịp thời, linh hoạt, hiệu quả với cả người xây dựng, phát triển nhà ở và người mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do bí thư hoặc chủ tịch UBND làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 để khởi công, ngay trong năm 2025.

Đối với các dự án còn lại và các dự án vừa mới khởi công trong năm 2025 (khoảng 90.200 căn hộ), ưu tiên thực hiện các thủ tục hành chính, nắm bắt và giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc…, "vượt nắng, thắng mưa", hoàn thành tối thiểu 26.000 căn hộ ngay trong năm 2025 và tạo cơ sở cho việc hoàn thành chỉ tiêu các năm tiếp theo.

Thủ tướng cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị, trong đó có đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội theo hướng phù hợp hơn, giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.