Bí mật “tầng vàng” chung cư: Không phải tầng cao hay thấp, đây mới là vị trí phong thủy hút tài lộc, giữ giá cực tốt

Nếu bạn đang tìm mua chung cư, chắc hẳn từng nghe nhiều lời khuyên: người thì bảo chọn tầng cao để có "view triệu đô", người khác lại khuyên tầng thấp cho tiện đi lại. Nhưng theo giới đầu tư bất động sản và các chuyên gia phong thủy, đáp án tối ưu nhất lại nằm ở giữa – khu vực được gọi là "tầng vàng".

Ảnh có sự hỗ trợ bởi AI.

"Tầng vàng" là gì và vì sao được săn lùng?

"Tầng vàng" là thuật ngữ dùng để chỉ những tầng nằm ở khoảng 2/3 chiều cao của tòa nhà – vị trí được giới chuyên môn và người mua nhà đánh giá là "đẹp" nhất, bởi hội tụ đồng thời ba yếu tố then chốt.

Về phong thủy, đây là độ cao vừa phải để đón gió và ánh sáng tự nhiên, hạn chế bụi bặm và sát khí từ mặt đường, đồng thời giữ được nguồn năng lượng hài hòa, ổn định.

Về tiện ích sống, cư dân không phải leo quá nhiều bậc thang nếu thang máy gặp sự cố, không bị tiếng ồn hay côn trùng làm phiền, lại có tầm nhìn thoáng đãng.

Về giá trị đầu tư, các căn hộ ở tầng vàng luôn có nhu cầu cao, giữ giá tốt và dễ dàng sang nhượng hơn so với tầng quá thấp hoặc quá cao.

Căn hộ tầng giữa tòa nhà gần như luôn nằm trong danh sách được hỏi mua đầu tiên. (Ảnh: Lê Toàn)

Ông Nguyễn Văn B., môi giới với hơn 10 năm kinh nghiệm tại TP.HCM, nhận định: "Căn hộ tầng vàng gần như luôn nằm trong danh sách được hỏi mua đầu tiên. Xét về phong thủy, vị trí này cân bằng hoàn hảo, không chịu 'áp lực' từ mặt đất cũng không bị ảnh hưởng bởi không khí loãng ở tầng quá cao. Xét về đầu tư, đây là nhóm căn hộ có tính thanh khoản cao và giá trị ổn định nhất".

Công thức chọn “tầng vàng” theo chiều cao tòa nhà

Mỗi tòa chung cư sẽ có một khoảng tầng vàng riêng, phụ thuộc vào tổng số tầng của công trình. Dưới đây là bảng chi tiết:

Chiều cao tòa nhà Khoảng "tầng vàng" lý tưởng 15 tầng Tầng 7–12 22 tầng Tầng 7–17 24–25 tầng Tầng 7–20 28 tầng Tầng 8–22 39–40 tầng Tầng 8–25

Sở dĩ vị trí ở khoảng 2/3 chiều cao tòa nhà được xem là “điểm vàng” là bởi đây là khoảng tầng hội tụ sự cân bằng giữa tiện ích và chất lượng sống.

Ở các tầng thấp (dưới tầng 6), cư dân dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn giao thông, bụi mịn, hơi nóng hắt từ mặt đường và thậm chí cả côn trùng, đặc biệt tại những khu vực đông đúc.

Ngược lại, các tầng quá cao (từ tầng 26–28 trở lên) tuy sở hữu tầm nhìn rộng mở nhưng lại tiềm ẩn một số bất tiện như áp lực gió mạnh, thay đổi độ ẩm và nhiệt độ rõ rệt, khó khăn khi vận chuyển đồ đạc, và đôi khi không phù hợp với thể trạng của người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Vì vậy, tầng vàng được xem là lựa chọn lý tưởng: đủ cao để tận hưởng bầu không khí trong lành và tầm nhìn thoáng đãng, nhưng vẫn đủ thấp để duy trì sự tiện lợi, an toàn và thoải mái trong sinh hoạt hằng ngày.

Thực tế cho thấy, không ít người đã trải nghiệm và cảm nhận rõ giá trị của tầng vàng. Chị Minh (Q.7, TP.HCM) chia sẻ: "Ban đầu tôi định chọn tầng 3 cho tiện đi lại, nhưng sau khi nghe bạn bè phân tích về phong thủy và giá trị đầu tư, tôi quyết định đổi lên tầng 9. Sống ở đây 2 năm, tôi thấy căn hộ luôn thoáng mát, yên tĩnh và ít bụi hơn hẳn. Đặc biệt, khi hỏi thử môi giới về giá bán lại, họ cho biết căn của tôi hiện cao hơn các tầng dưới khoảng 200 triệu đồng".

Tại Hà Nội, anh Tuấn – một nhà đầu tư lâu năm – cũng khẳng định: "Trong danh sách căn hộ rao bán, nếu đó là tầng vàng và mức giá hợp lý, gần như chắc chắn sẽ có người đặt cọc trong vòng một tuần. Tầng vàng vừa đáp ứng yếu tố phong thủy, vừa đảm bảo khả năng thanh khoản".

“Tầng vàng” không chỉ là lựa chọn mang tính xu hướng của những người sành sỏi về bất động sản, mà còn là phương án thông minh để cân bằng giữa phong thủy, tiện ích và giá trị dài hạn.

Với vị trí vừa đẹp vừa thuận tiện, tầng vàng giúp gia chủ tận hưởng không gian sống thoáng đãng, an toàn và dễ dàng sinh lời khi cần.

Nếu đang tìm mua chung cư, đừng quên áp dụng công thức 2/3 chiều cao tòa nhà – biết đâu, chính vị trí ấy sẽ mang đến cho bạn một cuộc sống an cư và nhiều may mắn.