Một tập đoàn của Thái Lan có 2.500 ha đang triển khai dự án ở Biên Hòa, Long Thành, Hạ Long dự kiến sẽ đầu tư KCN hàng trăm ha ở Phú Thọ

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tiếp bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Amata (Thái Lan) đến thăm, trao đổi các nội dung liên quan đến việc đầu tư của Tập đoàn tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Bà Somhatai Panichewa cho biết, Tập đoàn được thành lập năm 1989 là tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và trên thế giới, với 40 công ty con và chi nhánh trực thuộc.

Đến nay, Tập đoàn Amata có 09 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp với trên 10.000 ha; trên 1.400 đối tác khách hàng đa quốc gia. Hằng năm tạo trên 300.000 việc làm và đóng góp 56 tỷ USD vào GDP của các quốc gia.

Tập đoàn có gần 30 năm làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp, với trên 2.500 ha diện tích đất đang được triển khai tại các dự án Amata Biên Hòa 700ha, Long Thành 1.265ha, Hạ Long 4 trên 700ha.

Tập đoàn Amata đang triển khai dự án Amata Biên Hòa 700ha.



Tập đoàn Amata dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng và định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030, với quy mô sử dụng đất giai đoạn 1 từ 300 - 500ha thuộc các xã Tây Cốc, Đoan Hùng; ngành nghề thu hút đầu tư là công nghiệp ô tô và các ngành phụ trợ; công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nhanh chóng và hỗ trợ tối đa Tập đoàn Amata trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ kịp thời cùng Tập đoàn để tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và vận hành các dự án; đồng hành cùng Tập đoàn trong việc xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư các dự án thứ cấp.