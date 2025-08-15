Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một tập đoàn của Thái Lan có 2.500 ha đang triển khai dự án ở Biên Hòa, Long Thành, Hạ Long dự kiến sẽ đầu tư KCN hàng trăm ha ở Phú Thọ

15-08-2025 - 15:49 PM | Bất động sản

Tập đoàn Amata dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng và định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tiếp bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Amata (Thái Lan) đến thăm, trao đổi các nội dung liên quan đến việc đầu tư của Tập đoàn tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Bà Somhatai Panichewa cho biết, Tập đoàn được thành lập năm 1989 là tập đoàn phát triển thành phố công nghiệp hàng đầu của Thái Lan và trên thế giới, với 40 công ty con và chi nhánh trực thuộc. 

Đến nay, Tập đoàn Amata có 09 dự án khu đô thị công nghiệp tích hợp với trên 10.000 ha; trên 1.400 đối tác khách hàng đa quốc gia. Hằng năm tạo trên 300.000 việc làm và đóng góp 56 tỷ USD vào GDP của các quốc gia. 

Tập đoàn có gần 30 năm làm việc tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư bất động sản công nghiệp, với trên 2.500 ha diện tích đất đang được triển khai tại các dự án Amata Biên Hòa 700ha, Long Thành 1.265ha, Hạ Long 4 trên 700ha.

Một tập đoàn của Thái Lan có 2.500 ha đang triển khai dự án ở Biên Hòa, Long Thành, Hạ Long dự kiến sẽ đầu tư KCN hàng trăm ha ở Phú Thọ- Ảnh 1.

Tập đoàn Amata đang triển khai dự án Amata Biên Hòa 700ha.

Tập đoàn Amata dự kiến đầu tư Khu công nghiệp Đoan Hùng và định hướng phát triển thành mô hình đô thị thông minh giai đoạn 2025-2030, với quy mô sử dụng đất giai đoạn 1 từ 300 - 500ha thuộc các xã Tây Cốc, Đoan Hùng; ngành nghề thu hút đầu tư là công nghiệp ô tô và các ngành phụ trợ; công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp sạch sử dụng năng lượng tái tạo...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nhanh chóng và hỗ trợ tối đa Tập đoàn Amata trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Đồng thời, tỉnh cũng sẽ kịp thời cùng Tập đoàn để tháo gỡ, giải quyết nhanh chóng các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện và vận hành các dự án; đồng hành cùng Tập đoàn trong việc xúc tiến, mời gọi thu hút đầu tư các dự án thứ cấp.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án gần 80.000 tỷ có siêu tòa tháp cao nhất miền Trung của Sun Group sẽ khởi công để chào mừng một sự kiện quan trọng

Dự án gần 80.000 tỷ có siêu tòa tháp cao nhất miền Trung của Sun Group sẽ khởi công để chào mừng một sự kiện quan trọng Nổi bật

Đường sắt tốc độ cao qua Quảng Ngãi dài hơn 86 km, sẽ xây 44 cây cầu và 4 hầm, cần 1.295 tỷ đồng để tái định cư

Đường sắt tốc độ cao qua Quảng Ngãi dài hơn 86 km, sẽ xây 44 cây cầu và 4 hầm, cần 1.295 tỷ đồng để tái định cư Nổi bật

Bí thư Đà Nẵng muốn xây khu đô thị thông minh tại Chu Lai

Bí thư Đà Nẵng muốn xây khu đô thị thông minh tại Chu Lai

15:47 , 15/08/2025
Tin vui cho Đà Nẵng

Tin vui cho Đà Nẵng

15:46 , 15/08/2025
Bảng giá đất: Không thể áp dụng một mức cho tất cả

Bảng giá đất: Không thể áp dụng một mức cho tất cả

15:43 , 15/08/2025
Hạ tầng phía Đông kích hoạt sóng tăng giá mới tại “thị trấn bên biển” San Hô

Hạ tầng phía Đông kích hoạt sóng tăng giá mới tại “thị trấn bên biển” San Hô

15:30 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên