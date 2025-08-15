Dự án gần 80.000 tỷ có siêu tòa tháp cao nhất miền Trung của Sun Group sẽ khởi công để chào mừng một sự kiện quan trọng

Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng cho biết, nhiều dự án vốn đầu tư công và ngoài ngân sách đã đăng ký khởi công chào mừng Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong tháng 8/2025.

Theo đó, danh mục công trình vốn ngoài ngân sách đăng ký khởi công có 3 dự án với số vốn đầu tư lớn.

Một góc TP Đà Nẵng.

Cụ thể, Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí (Da Nang Downtown) của Công ty TNHH Công viên Châu Á (thuộc Tập đoàn Sun Group), tổng đầu tư sau điều chỉnh là 79.790 tỷ đồng, trên diện tích 769.268 m2, tại phường Hoà Cường.

Dự án này có mục tiêu xây dựng Khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí tổ chức nhiều loại hình vui chơi giải trí hấp dẫn, công nghệ cao và các công trình văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch, lưu trú nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời kết hợp với việc cung cấp dịch vụ lưu trú, văn hóa ẩm thực, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo và các tiện ích khác phù hợp với quy hoạch và yêu cầu phát triển đô thị của thành phố Đà Nẵng.

Đáng chú ý, dự án Da Nang Downtown có tòa tháp 70 tầng nằm trong khu đất khoảng 1,6 ha với định hướng thiết kế hiện đại, đóng vai trò như một biểu tượng mới của thành phố Đà Nẵng.

Quy mô tòa tháp 70 tầng trong dự án Da Nang Downtown so với các tòa nhà cao nhất cả nước hiện tại (ảnh chỉ mang tính minh họa).

Hiện nay, những tòa nhà cao nhất Việt Nam tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội, gồm: Landmark 81 tầng - 461 m (TP.HCM); Keangnam Hanoi Landmark Tower 72 tầng - khoảng 350 m (Hà Nội); Lotte Center Hanoi 65 tầng - 272 m (Hà Nội); Bitexco Financial Tower 68 tầng - 262 m (TP.HCM)...

Với quy mô 70 tầng, tòa tháp tại dự án Da Nang Downtown khi hoàn thành sẽ là tòa nhà cao nhất khu vực miền Trung, và nằm trong top các tòa nhà cao nhất cả nước.

Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ có tổng vốn khoảng 51.950 tỷ đồng cũng dự kiến sẽ khởi công.

Dự án này có diện tích đất là 806,19 ha, bao gồm vị trí số 5 thuộc Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 1142/QĐ-TTg có diện tích 90 ha.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng Dự án hoàn chỉnh, đồng bộ nhằm đưa Dự án trở thành điểm đến vui chơi, nghỉ dưỡng, sinh sống, làm việc chất lượng và đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

Bên cạnh đó, tại vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng sẽ hình thành không gian thương mại - dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ hoạt động giao thương, kinh doanh hàng miễn thuế, du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ lưu trú; cung ứng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, logistics, thương mại, thương mại điện tử…

Ngoài ra, Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Chu Lai Trường Hải cũng đăng ký khởi công Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng, với tổng vốn 1.433 tỷ đồng, quy mô dự án là 114,78 ha

Dự án nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hoạt động theo mô hình Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí…

Bên cạnh đó, có một số công trình sẽ khởi công trong dịp này gồm tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ xã Hòa Liên, tổng mức là 817,186 tỷ đồng.

Dự án Đường giao thông nội thị phía bắc Đông Bắc Trung tâm hành chính (huyện Tây Giang cũ) từ đập dâng sông A Vương đến Km14 tuyến ĐT606, tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng.

Dự án các tuyến đường nội thị khu trung tâm hành chính Nam Giang (xã Thành Mỹ), tổng vốn đầu tư là 320 tỷ đồng.