Người dân Thái Nguyên, Cao Bằng đón tin vui: Tuyến cao tốc gần 30.000 tỷ đồng, dài 87km được đưa vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia
Dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng đi qua địa bàn 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng.
Mới đây, tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng được đưa vào danh mục các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành Giao thông vận tải.
Theo đó, dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng có điểm đầu khớp nối với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn; điểm cuối kết nối với đường vành đai theo quy hoạch TP. Cao Bằng (nay là phường Thục Phán), tỉnh Cao Bằng.
Tổng chiều dài tuyến chính thuộc dự án là 87,3 km, trong đó, đoạn qua tỉnh Bắc Kạn cũ (nay là tỉnh Thái Nguyên) dài khoảng 58,75 km; đoạn qua tỉnh Cao Bằng dài khoảng 28,55 km. Trong phạm vi Dự án có đoạn tuyến nối với đường Võ Nguyên Giáp đi trung tâm TP. Cao Bằng (nay là phường Thục Phán) dài khoảng 1,29 km; đoạn tuyến nối đường Hồ Chí Minh dài khoảng 3,57 km.
Tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 80, tốc độ thiết kế 80 km/giờ; có mặt cắt ngang với 4 làn cao tốc hoàn chỉnh, quy mô nền đường rộng 22 m, mặt đường rộng 20,5 m.
Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 29.894 tỷ đồng, được đầu tư bằng vốn ngân sách Trung ương; thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2029.
Tuyến cao tốc này ngoài việc rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Cao Bằng về Hà Nội, công trình này còn góp phần tăng kết nối liên hoàn giữa các tỉnh, thành phố trên hành lang Đông Bắc: Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng.
Đầu tháng 8, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Cao Bằng làm cơ quan chủ quản thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.
Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi động từ năm 2025 - 2029, trong đó năm 2025 dành cho công tác chuẩn bị đầu tư, giai đoạn 2026 - 2029 tiến hành thi công.
Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050, tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Bắc Kạn - Cao Bằng đóng vai trò là trục hướng tâm, kết nối TP. Cao Bằng và Bắc Kạn với Thủ đô, đồng thời mở rộng giao thương với Trung Quốc thông qua các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn Cao Bằng.
