Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất

14-08-2025 - 08:34 AM | Bất động sản

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh dẫn đầu với hơn 13% tổng vốn FDI sản xuất mới và sở hữu nhiều dự án nhất (115 dự án). Hà Nam xếp thứ hai với 10% vốn và 33 dự án.

Ông John Campbell - Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký tổng cộng 21,5 tỷ USD vào Việt Nam, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực sản xuất dẫn đầu với gần 11,97 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng vốn đăng ký và tăng 32% theo năm.

Riêng trong lĩnh vực sản xuất, vốn FDI mới đăng ký đạt 5,01 tỷ USD. Số lượng dự án mới tăng mạnh nhờ làn sóng dịch chuyển và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận 759 dự án sản xuất mới, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

FDI theo khu vực: Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu

Miền Bắc tiếp tục là điểm đến hàng đầu, chiếm 54% tổng vốn FDI và hơn 380 dự án. Miền Trung tăng gấp đôi thị phần từ 3% lên 6% so với cùng kỳ 2024, nhờ thu hút các tỉnh chi phí thấp và hệ thống logistics cải thiện.

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất- Ảnh 1.

Phân bổ FDI mới trong lĩnh vực sản xuất theo khu vực – 6 tháng đầu năm 2025.

Các địa phương dẫn đầu

Bắc Ninh, Hà Nam và Đồng Nai là những địa phương nổi bật. Bắc Ninh dẫn đầu với hơn 13% tổng vốn FDI sản xuất mới và sở hữu nhiều dự án nhất (115 dự án). Hà Nam xếp thứ hai với 10% vốn và 33 dự án. Ở khu vực phía Nam, Đồng Nai chiếm 8% với 58 dự án, trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đạt 8% với 19 dự án.

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất- Ảnh 2.

FDI sản xuất mới đăng ký theo tỉnh – 6 tháng đầu năm 2025

Các ngành công nghiệp giá trị cao và xu hướng đa dạng hóa chiếm ưu thế

Sự đa dạng hóa ngành công nghiệp của Việt Nam thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực, với đà tăng trưởng mạnh ở các phân khúc công nghệ cao và giá trị cao. Nhóm sản phẩm máy tính, điện tử và quang học chiếm hơn 19% tổng vốn FDI sản xuất mới, tương ứng 99 dự án trong 6 tháng đầu năm 2025.

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất- Ảnh 3.

FDI sản xuất mới theo loại hình bất động sản

Khác với cùng kỳ 2024, giao dịch nhà xưởng vượt giao dịch đất về số lượng dự án. Trong 759 dự án FDI sản xuất mới, 410 dự án (54%) chọn thuê nhà xưởng thay vì đất. Điều này phản ánh xu hướng thị trường ưu tiên tốc độ, tính linh hoạt và khả năng mở rộng, đồng thời cho thấy sự gia tăng nhu cầu với nhà xưởng xây sẵn - đặc biệt trong các ngành điện tử, lắp ráp và bao bì, nơi doanh nghiệp ưu tiên vào thị trường nhanh và giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Diễn biến này mở ra cơ hội cho các chủ đầu tư tập trung phát triển nguồn cung nhà xưởng tiêu chuẩn, tuân thủ tiêu chí ESG và sẵn sàng cho tự động hóa. Tuy nhiên, xét về giá trị vốn đầu tư, giao dịch đất vẫn chiếm ưu thế với 76% (tương đương 3,84 tỷ USD), so với 24% dành cho nhà xưởng – một mức tăng đáng kể so với 14% của cùng kỳ 2024. Khoảng cách thu hẹp này cho thấy sức hút ngày càng lớn của mô hình nhà xưởng nhờ chi phí CAPEX thấp hơn và khả năng linh hoạt cao hơn.

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất- Ảnh 4.

Số lượng dự án FDI sản xuất mới theo loại hình bất động sản – 6 tháng đầu năm 2025

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất- Ảnh 5.

FDI sản xuất mới đăng ký theo loại hình bất động sản - 6 tháng đầu năm 2025

Tỷ lệ dự án nhà xưởng tại các vùng: Miền Bắc đạt 54%, miền Nam 57%, miền Trung 41% (so với 21% cùng kỳ 2024).

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất- Ảnh 6.

FDI sản xuất mới đăng ký theo loại hình bất động sản – so sánh 6 tháng đầu năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất- Ảnh 7.

Số lượng dự án FDI sản xuất mới theo loại hình bất động sản và từng khu vực – 6 tháng đầu năm 2025

Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất- Ảnh 8.

Số lượng dự án FDI sản xuất mới theo loại hình bất động sản và từng khu vực - so sánh 6 tháng đầu năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025


Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng

Toàn cảnh dự án nhận 1.200 booking sau 2 ngày, đất xung quanh “ăn theo” tăng giá gấp 2,5 lần trong vài tháng Nổi bật

Một người dân ở quận 7 (cũ) chuyển 400m2 đất lên thổ cư hết 14 tỉ đồng

Một người dân ở quận 7 (cũ) chuyển 400m2 đất lên thổ cư hết 14 tỉ đồng Nổi bật

Izumi Canaria – Dấu ấn đô thị vị nhân sinh bên dòng chảy thịnh vượng

Izumi Canaria – Dấu ấn đô thị vị nhân sinh bên dòng chảy thịnh vượng

08:00 , 14/08/2025
Đúng 4 ngày nữa: 2 “siêu cầu” trị giá 15.000 tỷ chính thức được khởi công, hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ đón tin vui

Đúng 4 ngày nữa: 2 “siêu cầu” trị giá 15.000 tỷ chính thức được khởi công, hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ đón tin vui

07:45 , 14/08/2025
Người lao động tại Đồng Nai được mua nhà ở xã hội với giá siêu rẻ

Người lao động tại Đồng Nai được mua nhà ở xã hội với giá siêu rẻ

07:45 , 14/08/2025
Sắp xuất hiện đại đô thị, giá nhà đất tại một vùng ven Hà Nội 'nổi sóng'

Sắp xuất hiện đại đô thị, giá nhà đất tại một vùng ven Hà Nội 'nổi sóng'

07:33 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên