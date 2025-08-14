Không phải Hà Nội, TP.HCM mà Bắc Ninh mới là tỉnh dẫn đầu cả nước thu hút vốn FDI trong 6T2025 và sở hữu nhiều dự án nhất

Ông John Campbell - Giám đốc Bộ phận Dịch vụ Công nghiệp Savills cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký tổng cộng 21,5 tỷ USD vào Việt Nam, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực sản xuất dẫn đầu với gần 11,97 tỷ USD, chiếm 56,5% tổng vốn đăng ký và tăng 32% theo năm.

Riêng trong lĩnh vực sản xuất, vốn FDI mới đăng ký đạt 5,01 tỷ USD. Số lượng dự án mới tăng mạnh nhờ làn sóng dịch chuyển và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận 759 dự án sản xuất mới, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

FDI theo khu vực: Miền Bắc tiếp tục dẫn đầu

Miền Bắc tiếp tục là điểm đến hàng đầu, chiếm 54% tổng vốn FDI và hơn 380 dự án. Miền Trung tăng gấp đôi thị phần từ 3% lên 6% so với cùng kỳ 2024, nhờ thu hút các tỉnh chi phí thấp và hệ thống logistics cải thiện.

Phân bổ FDI mới trong lĩnh vực sản xuất theo khu vực – 6 tháng đầu năm 2025.

Các địa phương dẫn đầu

Bắc Ninh, Hà Nam và Đồng Nai là những địa phương nổi bật. Bắc Ninh dẫn đầu với hơn 13% tổng vốn FDI sản xuất mới và sở hữu nhiều dự án nhất (115 dự án). Hà Nam xếp thứ hai với 10% vốn và 33 dự án. Ở khu vực phía Nam, Đồng Nai chiếm 8% với 58 dự án, trong khi Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đạt 8% với 19 dự án.

FDI sản xuất mới đăng ký theo tỉnh – 6 tháng đầu năm 2025

Các ngành công nghiệp giá trị cao và xu hướng đa dạng hóa chiếm ưu thế

Sự đa dạng hóa ngành công nghiệp của Việt Nam thể hiện rõ ở nhiều lĩnh vực, với đà tăng trưởng mạnh ở các phân khúc công nghệ cao và giá trị cao. Nhóm sản phẩm máy tính, điện tử và quang học chiếm hơn 19% tổng vốn FDI sản xuất mới, tương ứng 99 dự án trong 6 tháng đầu năm 2025.

FDI sản xuất mới theo loại hình bất động sản

Khác với cùng kỳ 2024, giao dịch nhà xưởng vượt giao dịch đất về số lượng dự án. Trong 759 dự án FDI sản xuất mới, 410 dự án (54%) chọn thuê nhà xưởng thay vì đất. Điều này phản ánh xu hướng thị trường ưu tiên tốc độ, tính linh hoạt và khả năng mở rộng, đồng thời cho thấy sự gia tăng nhu cầu với nhà xưởng xây sẵn - đặc biệt trong các ngành điện tử, lắp ráp và bao bì, nơi doanh nghiệp ưu tiên vào thị trường nhanh và giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Diễn biến này mở ra cơ hội cho các chủ đầu tư tập trung phát triển nguồn cung nhà xưởng tiêu chuẩn, tuân thủ tiêu chí ESG và sẵn sàng cho tự động hóa. Tuy nhiên, xét về giá trị vốn đầu tư, giao dịch đất vẫn chiếm ưu thế với 76% (tương đương 3,84 tỷ USD), so với 24% dành cho nhà xưởng – một mức tăng đáng kể so với 14% của cùng kỳ 2024. Khoảng cách thu hẹp này cho thấy sức hút ngày càng lớn của mô hình nhà xưởng nhờ chi phí CAPEX thấp hơn và khả năng linh hoạt cao hơn.

Số lượng dự án FDI sản xuất mới theo loại hình bất động sản – 6 tháng đầu năm 2025

FDI sản xuất mới đăng ký theo loại hình bất động sản - 6 tháng đầu năm 2025

Tỷ lệ dự án nhà xưởng tại các vùng: Miền Bắc đạt 54%, miền Nam 57%, miền Trung 41% (so với 21% cùng kỳ 2024).

FDI sản xuất mới đăng ký theo loại hình bất động sản – so sánh 6 tháng đầu năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025

Số lượng dự án FDI sản xuất mới theo loại hình bất động sản và từng khu vực – 6 tháng đầu năm 2025

Số lượng dự án FDI sản xuất mới theo loại hình bất động sản và từng khu vực - so sánh 6 tháng đầu năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025



