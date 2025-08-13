Chỉ 6 ngày nữa, Phú Thọ sẽ khởi công khu công nghiệp quy mô gần 300 ha vào dịp đặc biệt quan trọng

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Tại tỉnh Phú Thọ có 3 công trình, dự án được lựa chọn tổ chức khởi công, khánh thành dự kiến diễn ra ngày 19/8. Ba dự án gồm: Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên; Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Tính đến thời điểm này, 3 công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng các điều kiện để khởi công, khánh thành theo quy định vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đáng chú ý, tại dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, thời gian qua, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giao đất giai đoạn I, hoàn thiện các thủ tục pháp lý như báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế phòng cháy chữa cháy, báo cáo nghiên cứu khả thi, giấy phép xây dựng. Đồng thời, đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lễ khởi công diễn ra trang trọng được kết nối trực tuyến với các điểm cầu trên cả nước.

Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên

Theo thông tin từ Công ty TNHH phát triển Nam Bình Xuyên Green Park, dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên có diện tích 295,74 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê là 200,41 ha, chiếm trên 69% thuộc địa phận 2 xã Bình Nguyên và Xuân Lãng.

Dự án được phát triển theo hướng xanh - thông minh - bền vững, tích hợp đầy đủ các yếu tố hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn môi trường quốc tế do CNCTech Industrial - nhà phát triển hạ tầng hàng đầu Việt Nam thi công với hệ sinh thái giải pháp toàn diện trong lĩnh vực công nghiệp, logistics, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ.

Khi hoàn thiện hạ tầng, Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên sẽ là một trong những cứ điểm sản xuất hiện đại bậc nhất miền Bắc thu hút đa dạng ngành nghề, bao gồm điện tử, công nghệ, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics; trong đó, một phân khu riêng biệt đã được quy hoạch dành cho ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và xu thế sản xuất thông minh.