Bất ngờ Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã "đổ" hơn 51.000 tỷ đồng đầu tư 10 dự án ở tỉnh có đặc khu lớn nhất cả nước

13-08-2025 - 08:10 AM | Bất động sản

Tập đoàn Vingroup đã triển khai thực hiện 10 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 51.550 tỷ đồng tại tỉnh An Giang.

Mới đây, lãnh đạo tỉnh An Giang đã có cuộc họp nghe đại diện Tập đoàn Vingroup - Công ty CP báo cáo về các dự án đăng ký đầu tư và thực hiện Đề án chuyển đổi xanh của Tập đoàn.

Cụ thể như: Trung tâm thương mại và nhà phố Vincom Rạch Giá; Trung tâm thương mại và nhà phố Vincom Long Xuyên; Khu du lịch sinh thái Bãi Dài; Vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc; Khu du lịch, dịch vụ và vui chơi giải trí Phức hợp Bãi Dài - Phú Quốc; Khu Trung tâm hội nghị, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Bãi Vòng; Hòn đồi mồi Phú Quốc; Dự án cầu cảng hành khách Quốc tế Phú Quốc (Gói thầu số 02); Dự án Khu vui chơi giải trí Vinpearlland Phú Quốc; Dự án Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đã đánh giá hiện trạng hạ tầng, đề xuất giải pháp đối với kiến nghị thực hiện các dự án đăng ký đầu tư và Đề án chuyển đổi xanh của Tập đoàn Vingroup; tham mưu đề xuất phương án triển khai đối với các kiến nghị của nhà đầu tư theo đúng quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu việc thực hiện đề án chuyển đổi xanh tỉnh An Giang, cần tập trung phát triển: kinh tế xanh, giao thông xanh, hạ tầng xanh, công nghiệp xanh, xây dựng xanh, du lịch xanh; thông qua các đề án, mô hình, đoàn thể thực hành lối sống xanh.

An Giang mới, không gian mới, giá trị mới với nhiều động lực mới cùng đồng hành với doanh nghiệp thúc đẩy sự phát triển địa phương. Tỉnh sẽ chọn đặc khu Phú Quốc làm điểm và 5 đô thị lớn như Rạch Giá, Long Xuyên, Hà Tiên, Châu Đốc, Vĩnh Tế để triển khai thí điểm, thực hiện đề án.

Đối với phương tiện giao thông xanh, chuyển đổi, bố trí phương tiện giao thông thân thiện môi trường. Xây dựng hạ tầng giao thông xanh, quy hoạch, bố trí trạm sạc…

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện; giao Sở Xây dựng làm đầu mối phối hợp triển khai xây dựng đề án.

Đối với các dự án Tập đoàn Vingroup đang triển khai trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, trao đổi, đề xuất hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

