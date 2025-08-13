Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc giao nhiệm vụ cho tỉnh Hưng Yên

Chiều 12/8, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Tổ công tác số 5 của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với tỉnh Hưng Yên về tình hình sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Báo cáo của tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay, tỉnh đang tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: Công nghiệp – hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại – dịch vụ logistics; phát triển đô thị, nhà ở, nhất là các khu đô thị sinh thái, đô thị nghỉ dưỡng, khu đô thị dịch vụ; giao thông, y tế, xử lý rác thải công nghệ cao. Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm đến định hướng phát triển không gian kinh tế hướng biển thông qua các dự án trọng điểm tại Khu Kinh tế Thái Bình.

Trong 7 tháng đầu năm, Hưng Yên (sau hợp nhất) thu hút đầu tư mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 118.761 tỷ đồng (tương đương 4.567 triệu USD) và 1.479 triệu USD.

Hiện tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh là 3.891 dự án, trong đó có 3.000 dự án trong nước và 891 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký là 644.885 tỷ đồng và 16.154 triệu USD…

Về việc thực hiện xây dựng Đề án thành lập Khu kinh tế tự do tỉnh Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đang tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan phối hợp cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên (trên cơ sở Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Hưng Yên).

Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới phát triển theo mô hình tích hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động.

Hiện tại, đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng của tỉnh đang khẩn trương nghiên cứu xây dựng các nội dung của Đề án và chuẩn bị các thủ tục trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến hoàn thiện, đảm bảo quy định.

Về phát triển hạ tầng, tỉnh Hưng Yên là một điểm sáng trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đặc biệt nhờ vào định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ và hiện đại hóa giao thông, công nghiệp, logistics và đô thị sinh thái. Hạ tầng giao thông liên vùng phát triển mạnh mẽ thông qua các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường vành đai…

Sau khi hợp nhất hai tỉnh, Hưng Yên đã chỉ đạo các sở, ngành tập trung nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế tự do, đề xuất quy hoạch phát triển các tuyến đường bộ có tính kết nối di sản, văn hóa, du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng, đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, đường Tân Phúc – Võng Phan, đường bộ ven biển, đường từ phường Thái Bình đi phường Phố Hiến, tuyến đường sắt Lào Cai – Hải Phòng, Quảng Ninh và mở rộng không gian phát triển hướng ra biển. Bên cạnh đó, tỉnh đã làm việc với Bộ Xây dựng về định hướng quy hoạch, phát triển cảng biển nước sâu cho tàu trọng tải 200.000 tấn…

Báo cáo của tỉnh Hưng Yên cũng nêu 13 nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%; đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về: Chấp thuận chủ trương đồng ý cho tỉnh Hưng Yên được thành lập Khu kinh tế tự do, chấp thuận cho tỉnh được xây dựng áp dụng khung cơ chế, chính sách đặc thù.

Tỉnh cũng đề nghị sớm hướng dẫn về việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh đối với các địa phương sáp nhập; hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương để đầu tư cầu vượt sông Hồng, sông Luộc trên địa phận tỉnh Hưng Yên; cho phép đầu tư Khu bến cảng Diêm Điền để có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 200.000 tấn; đề nghị tạo điều kiện cho tỉnh tăng tỉ lệ sử dụng đất các bãi sông được phép nghiên cứu xây dựng các công trình phục vụ phát triển KTXH lên 15%; đề nghị được áp dụng chính sách đặc thù đối với một số dự án trọng điểm…

Tỉnh cũng báo cáo đề nghị các bộ, ngành tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; chuyển quyền sử dụng đất; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất trồng lúa...

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao báo cáo của tỉnh Hưng Yên và ý kiến phát biểu của các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên có rất nhiều tiềm năng, là trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ; tiếp giáp với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, kết nối giao thông thuận lợi cả về đường bộ, hàng không, cảng biển; đất đai màu mỡ; giàu truyền thống lịch sử, là đất địa linh nhân kiệt… nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, logistics, du lịch văn hóa... Theo đó, tỉnh cần xây dựng quy hoạch thật hợp lý, chặt chẽ, phát huy tối đa tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị tỉnh Hưng Yên phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển công nghiệp công nghệ cao; nông nghiệp công nghệ cao; thu hút đầu tư có chọn lọc; tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển; bên cạnh cảng biển, cần rà soát lại các cảng đường thủy nội địa, kết nối logistics để khai thác hiệu quả các tuyến vận chuyển hàng hóa…

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; quan tâm đến công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội…

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới cả nước phấn đấu tăng trưởng 2 con số, với tiềm năng, lợi thế của mình tỉnh Hưng Yên phải phấn đấu tăng trưởng cao hơn bình quân chung của cả nước; đồng thời phải nâng cao hơn nữa hiệu quả huy động ngân sách; lựa chọn mô hình Khu kinh tế tự do thực sự hiện đại với cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến đối với các kiến nghị cụ thể của tỉnh Hưng Yên liên quan đến quy hoạch; đất đai; đấu thầu...