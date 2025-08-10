Thủ tướng giao nhiệm vụ cho tỉnh Phú Thọ

Sáng ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ, theo Báo Chính phủ.

Dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, với tổng vốn hơn 203.000 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD.

Theo Nghị quyết của Quốc hội dự án sẽ được khởi công trong tháng 12/2025 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ dài hơn 99 km, đi qua 20 xã, phường; dự kiến phải thu hồi 621 ha đất; hơn 1.800 hộ dân phải di dời tái định cư phục vụ dự án.

Thủ tướng khảo sát hướng tuyến xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đoạn qua tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Khảo sát hướng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là tuyến đường sắt chiến lược trong hành lang kinh tế Côn Minh – Hà Nội – Hải Phòng, kết nối với Trung Quốc – Trung Á và châu Âu. Do đó, dự án sớm triển khai, hoàn thành ngày nào thì mang lại lợi ích ngày đó.

Nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng có vai trò quan trọng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Phú Thọ xây dựng đề án về giải phóng mặt bằng, tách khỏi dự án chung; tổ chức khởi công giải phóng mặt bằng vào ngày 19/8.

Cùng với đó, phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch các ga, khu logictics, cảng cạn, khu đô thị dọc tuyến đường sắt; đồng thời tiến hành triển khai các tuyến giao thông kết nối để phát huy tối đa hiệu quả dự án. Tất cả các địa phương cùng làm nhanh, làm tốt thì dự án sẽ được làm nhanh, làm tốt, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ; đồng thời nhân dịp này sắp xếp lại các khu dân cư theo hướng phù hợp, văn minh, hiện đại, khang trang hơn.