Nghệ An sắp có tuyến cao tốc quan trọng quốc gia gần 24.000 tỷ, dài 60km giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các địa phương

09-08-2025 - 08:27 AM | Bất động sản

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài tuyến khoảng 60 km, tổng mức đầu tư khoảng 23.950 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác, vận hành vào năm 2029.

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An làm cơ quan chủ quản.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh đây là dự án quan trọng quốc gia, có quy mô vốn, quy mô đầu tư lớn nhất mà tỉnh Nghệ An được giao chủ trì triển khai.

Dự án có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đầu tư nhằm kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông tạo không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh.

Nghệ An sắp có tuyến cao tốc quan trọng quốc gia gần 24.000 tỷ, dài 60km giúp rút ngắn thời gian di chuyển tới các địa phương- Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Tuyến đường sẽ kết nối, rút ngắn thời gian hành trình giữa hai thủ đô, các địa phương, qua đó tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào.

Đồng thời, khai thác tốt tiềm năng sử dụng đất, phát triển du lịch, công nghiệp, khai thác khoáng sản,... tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tổng chiều dài tuyến khoảng 60 km, điểm đầu giao với đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, điểm cuối kết nối với đường dẫn vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Dự án đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.950 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, chuẩn bị dự án từ năm 2025, giải phóng mặt bằng từ năm 2025, triển khai thi công dự án năm 2026, cơ bản hoàn thành năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Dự án có quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h (đoạn khó khăn vận tốc thiết kế 60 – 80 km/h). Tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng 615 ha.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tách thành các dự án thành phần trong chủ trương đầu tư để giao cho các địa phương tổ chức thực hiện.

Dương Dương

