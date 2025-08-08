Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng triệu người dân Phú Thọ sắp đón tin vui: Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng sẽ hợp long vào dịp đặc biệt quan trọng

08-08-2025 - 10:19 AM | Bất động sản

Chủ đầu tư và đơn vị thi công cầu Phong Châu quyết tâm hợp long cầu đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin từ Báo Phú Thọ, dự án xây dựng cầu Phong Châu mới là công trình giao thông trọng điểm được thực hiện khẩn cấp sau khi cầu cũ bị sập bởi bão số 3 Yagi năm 2024. 

Cầu Phong Châu mới có điểm đầu tại Km0+00 (khoảng Km21+50,0 quốc lộ 32C), thuộc địa phận xã Phùng Nguyên. Điểm cuối tại Km0+652,88 (khoảng Km18+551,4 quốc lộ 32C), thuộc địa bàn xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ.

Cầu có chiều dài hơn 383 m (tính đến đuôi mố), đoạn đường hai đầu cầu vuốt nối về đường hiện trạng phía Phùng Nguyên khoảng hơn 113 m, phía Vạn Xuân gần 156 m. Tổng mức đầu tư dự án hơn 600 tỷ đồng.

Hàng triệu người dân Phú Thọ sắp đón tin vui: Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng sẽ hợp long vào dịp đặc biệt quan trọng- Ảnh 1.

Sau hơn 7 tháng khởi công, cầu Phong Châu mới bắc qua sông Hồng đang dần hình thành với tổng giá trị thực hiện đạt 75,67%. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Sau hơn 7 tháng khởi công, cây cầu mới bắc qua sông Hồng đang dần hình thành với tổng giá trị thực hiện đến nay đạt 75,67%. Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết tâm hợp long cầu đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn các đơn vị tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình và an toàn và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, cần dồn lực đẩy nhanh tiến độ để hợp long cầu vào ngày 02/9/2025 và đưa công trình vào sử dụng vào đầu tháng 10/2025.

Đại diện các đơn vị thi công cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, tăng ca, tăng kíp để hoàn thành các hạng mục còn lại đúng kế hoạch đề ra, sớm bàn giao, đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Dương Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking

Toàn cảnh dự án tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chơi lớn” với nghìn căn nhà phố tại “đại bản doanh mới”, giá chưa từng có, khách ào ào booking Nổi bật

Đất nền quanh "siêu dự án" phía Nam Tp.HCM tăng nhiệt mỗi ngày

Đất nền quanh "siêu dự án" phía Nam Tp.HCM tăng nhiệt mỗi ngày Nổi bật

Bất động sản Vinh trở lại đường đua với Lễ ra quân Heritage Collection

Bất động sản Vinh trở lại đường đua với Lễ ra quân Heritage Collection

09:00 , 08/08/2025
Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay

Mẫu nhà phố 4 tầng hiện đại, phổ biến nhất hiện nay

08:31 , 08/08/2025
Giá chung cư Hà Nội liên tục tăng cao, cuối năm có lên 'cơn sốt' mới?

Giá chung cư Hà Nội liên tục tăng cao, cuối năm có lên 'cơn sốt' mới?

08:24 , 08/08/2025
Thu hồi đất hơn 1.600 hộ dân tại ba phường TP.HCM để chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm trị giá 7.300 tỷ đồng

Thu hồi đất hơn 1.600 hộ dân tại ba phường TP.HCM để chuẩn bị triển khai dự án trọng điểm trị giá 7.300 tỷ đồng

08:03 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên