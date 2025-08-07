Thị trường thổ cư Hà Nội: Giao dịch tăng mạnh trở lại đạt 9.400 căn, giá tiếp tục tăng - chạm ngưỡng 250 triệu đồng/m2

Báo cáo trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group cho biết, sau khi chạm đáy trong quý 1, giao dịch thổ cư tăng mạnh trở lại tại tất cả khu vực trong quý 2/2025 dù vẫn thấp hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, thị trường thổ cư Hà Nội tăng mạnh trong quý 2/2025, đạt 9.400 giao dịch (tăng 133% so với quý trước và giảm 28% so với cùng kỳ năm trước) – vượt mức trung bình các quý gần đây (~9.200 căn).

Trong đó, khu Tây dẫn đầu thị trường với 3.600 giao dịch (tăng 143% so với quý trước, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước), chiếm 36% thị phần. Khu vực này hưởng lợi từ nhu cầu ở thực cao, mật độ dân cư lớn, hạ tầng đồng bộ và gần các cụm văn phòng lớn tại Hà Nội.

Khu Đông xếp thứ 2 với 2.700 giao dịch (tăng 123% so với quý trước, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước). Khu vực này được đánh giá giàu tiềm năng nhờ quy hoạch hạ tầng mạnh mẽ gồm hệ thống 3 cây cầu sắp triển khai kết nối 2 bờ sông, cũng như vành đai 3.5, vành đai 4 kết nối liên tỉnh.

Còn khu trung tâm tăng trưởng tích cực cả quý và năm (tăng 99% so với quý trước, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước), dù nguồn cung hạn chế. Thị trường giữ lực cầu tốt nhờ tâm lý sở hữu đất lõi đô thị và tính thanh khoản cao.

Theo khảo sát tháng 5 của One Mount Group với hơn 500 khách hàng thu nhập từ 25 triệu đồng/tháng, 28% cho biết quan tâm đến nhà thổ cư, đưa loại hình này vào top 3 bất động sản được quan tâm nhất tại Hà Nội. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã giảm 8 điểm phần trăm so với tháng 3/2024, chủ yếu do tâm lý e ngại giá thổ cư liên tục neo cao trong suốt năm 2024.

Trong quý 2/2025, giá thổ cư nội đô tiếp tục tăng, chạm ngưỡng 250 triệu đồng/m2, khiến người mua càng thêm thận trọng. Ngược lại, khu vực vùng ven ghi nhận mức giá dao động 100–140 triệu đồng/m2, chỉ bằng một nửa so với nội đô, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt và thu hút dòng tiền của nhóm khách hàng tìm kiếm vùng giá hợp lý.

Các phường giao dịch nhiều nhất tập trung tại quận Long Biên và Hà Đông (cũ) quý 2/2025, top 5 phường ghi nhận lượng giao dịch nhiều nhất gồm 3 phường tại quận Long Biên cũ: P. Bồ Đề, P. Long Biên, P. Việt Hưng và 2 phường tại quận Hà Đông cũ: P. Yên Nghĩa và P. Hà Đông.

Cụ thể, P. Bồ Đề ghi nhận lượng giao dịch nhiều nhất tại Hà Nội (đạt ~740 căn, tăng 125% so với quý trước), chủ yếu nhờ việc sở hữu không gian cảnh quan đô thị được quy hoạch đồng bộ nhất trong số các phường khu Đông. Đây cũng là khu vực có mật độ dân số lớn nhất (~9.300 người/km2) trong các phường thuộc khu Đông. P. Long Biên ghi nhận số bán cao (đạt ~570 căn, tăng 131% so với quý trước) nhờ hưởng lợi trực tiếp từ cơ sở hạ tầng đã và sắp hình thành, giúp nâng cao giá trị và tiện ích sống tại khu vực này.

Tại khu Tây, P. Yên Nghĩa dẫn đầu về lượng giao dịch (đạt ~520 căn) với mức tăng đáng kể so với quý trước (tăng 255% so với quý trước) do còn nhiều quỹ đất, kết hợp với việc hưởng lợi từ cơ sở hạ tầng giao thông phát triển. Theo sau là P. Hà Đông với mức tăng trưởng mạnh nhất về lượng giao dịch trong khu vực (đạt ~330 căn, tăng 281% so với quý liền trước) do đây là khu vực tập trung dân cư đông đúc.

Một số xã gần nội thành có lượng giao dịch ở mức cao do hưởng lợi từ các dự án đại đô thị và hạ tầng giao thông quý 2/2025, giao dịch trung bình quý tại một số xã quanh khu vực nội thành đạt 330 căn, gấp 1,9 lần trung bình lượng giao dịch các phường khu vực nội đô.

Tại khu vực huyện Đông Anh cũ, xã Thư Lâm có lượng giao dịch lớn nhất (~1.100 căn) do sự hiện diện của các khu công nghiệp và làng nghề truyền thống, tạo ra nhu cầu nhà ở, kinh doanh phụ trợ. Đông Anh ghi nhận 670 giao dịch do đây là khu vực ôm trọn phần lớn KĐT Vinhomes Cổ Loa, định vị là "thành phố thương mại quốc tế".

Các xã thuộc Đan Phượng và Gia Lâm cũ ghi nhận số bán tăng do hưởng lợi từ các dự án đại đô thị và cơ sở hạ tầng đang được triển khai mạnh mẽ trong giai đoạn gần đây.

One Mount Group đưa ra dự báo thị trường thổ cư 6 tháng cuối năm sẽ dần hồi phục so với nửa đầu năm do các yếu tố vĩ mô tích cực cùng nhu cầu mua tăng.