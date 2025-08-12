Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dân Tây Ninh đón tin vui: Có thêm khu công nghiệp 322 ha, mang ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển công nghiệp tương lai của tỉnh

12-08-2025 - 11:26 AM | Bất động sản

Dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 do Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 322 ha, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng.

Chiều ngày 11/8/2025, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức buổi Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy phép xây dựng Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 cho Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An.

Dự án Khu công nghiệp Bình Hòa Nam 1 do Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An làm chủ đầu tư, có quy mô hơn 322 ha, tổng vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, là một trong những dự án mang ý nghĩa chiến lược trong việc định hình và phát triển công nghiệp tương lai của tỉnh.

Dự án không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Nam, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Đồng thời, dự án tạo ra động lực lan tỏa mạnh mẽ cho các ngành thương mại, dịch vụ, vận tải, đào tạo lao động, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững cho tỉnh Tây Ninh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Sơn ghi nhận và đánh giá cao việc Chủ đầu tư đã quan tâm, tin tưởng và chọn Tây Ninh làm điểm đến đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, đúng nội dung đã được phê duyệt, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, chú trọng bảo vệ môi trường, cảnh quan; phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp và tư duy chiến lược để Dự án không chỉ là điểm nhấn về kiến trúc, hạ tầng, mà còn thực sự trở thành biểu tượng sống động cho sự phát triển bền vững, hiện đại.

Dương Dương

