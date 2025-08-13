Gặp Thủ tướng, doanh nghiệp Nhật Bản muốn được thúc đẩy triển khai xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội và loạt dự án khác

Sáng 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là toạ đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư, với tinh thần tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, phát huy hiệu quả cao nhất của các dự án hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Nhật Bản. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại toạ đàm, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình hợp tác, đầu tư, thương mại Việt Nam – Nhật Bản; việc giải quyết các vướng mắc tại các dự án cụ thể; định hướng hợp tác, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong đó, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án như: Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Bến Lức – Long Thành; dự án đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành – Suối Tiên; dự án bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt – Nhật; dự án xây dựng trường Đại học Việt – Nhật; vấn đề phổ biến xe hybrid (sử dụng song song động cơ đốt trong và động cơ điện)…

Các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy, triển khai các dự án tại Việt Nam như: Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.; phát triển hạ tầng tại Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội; các dự án trong khuôn khổ cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); tái cấu trúc tài chính dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn; phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất…

Cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và địa phương của Việt Nam giải đáp, trao đổi các vấn đề phía Nhật Bản quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, gợi mở rõ hướng xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản với từng dự án cụ thể.

Đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn của các đại biểu tại toạ đàm về giải quyết các vướng mắc tại các dự án đang triển khai, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên thành lập tổ công tác chung, đủ thẩm quyền để phối hợp, đối chiếu, xử lý các vấn đề vướng mắc còn tồn đọng trên cơ sở thực tế theo các quy định trong tháng 8/2025, đảm bảo lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, nếu có những vấn đề phát sinh vượt qua quy định hoặc chưa có quy định thì đề xuất cấp có thẩm quyền để xử lý thoả đáng; rút kinh nghiệm cho các dự án khác và về sau này.

Đánh giá cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo quyết liệt, đưa ra thời hạn giải quyết vướng mắc giữa hai bên và nhờ đó các dự án hợp tác, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản có những tiến triển tốt đẹp, Đại sứ Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới của Nhật Bản, cũng như các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Đại sứ cho biết Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là đối tác hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này, hướng tới sự phát triển bền vững hơn nữa cho Việt Nam.

Đến hết tháng 7/2025, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 79,4 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với các dự án tiêu biểu như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án thành phố thông minh tại huyện Đông Anh (Hà Nội), Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2… Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,5 triệu USD, với các dự án của một số doanh nghiệp tiêu biểu như FPT, Rikkei, VMO...



