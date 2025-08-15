Đường sắt tốc độ cao qua Quảng Ngãi dài hơn 86 km, sẽ xây 44 cây cầu và 4 hầm, cần 1.295 tỷ đồng để tái định cư

Mới đây, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh này - đã chủ trì phiên họp đầu tiên của ban chỉ đạo.

Theo đó, dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có chiều dài 86,3Km. Điểm đầu tại Km800+100 ở xã Bình Minh, điểm cuối tại km886+400 thuộc xã Khánh Cường.

Hướng tuyến đi song song với đường sắt hiện hữu và Quốc lộ 1 về phía tây, không giao cắt; đồng thời song song với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Trên đoạn tuyến có 44 cầu (gồm 18 cầu vượt sông, đường bộ và 26 cầu cạn) với tổng chiều dài cầu 58,3km. Đoạn tuyến đi qua địa bàn 16 xã và 3 phường trên địa bàn tỉnh.

Sơ bộ diện tích đất nằm trong ranh giới dự án theo hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi khoảng 562,4ha.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần giải phóng mặt bằng đoạn qua Quảng Ngãi khoảng 11.300 tỷ đồng, trong đó chi phí tái định cư hơn 1.295 tỷ đồng với 3.213 lô tái định cư.

Địa điểm dự kiến khởi công khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Các địa phương kiến nghị đầu tư xây dựng mới 22 khu tái định cư; đồng thời dự kiến sử dụng 2.046 lô đất tại 33 khu tái định cư, khu dân cư hiện có chưa sử dụng từ các dự án khác để ưu tiên bố trí cho dự án.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân giao UBND tỉnh khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về những kiến nghị của tỉnh liên quan đến một số bất cập trong dự án đường sắt tốc độ cao. Kiến nghị Thủ tướng xem xét điều chỉnh vị trí của ga về phía tây của phường Quảng Phú (cũ).

Trong báo cáo cần phân tích rõ lý do đề xuất điều chỉnh, làm rõ vị trí mới sẽ giảm chi phí bồi thường, tái định cư; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đời sống nhân dân. Kiến nghị Thủ tướng về điều chỉnh hướng tuyến, đồng thời chỉ đạo các cơ quan có liên quan sớm chuẩn xác hướng tuyến, bàn giao mốc giới để địa phương chủ động triển khai công tác GPMB.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, từ ngày 1/9/2025 các sở, ngành, địa phương phải bắt tay ngay vào công việc, không được chậm trễ. Trong đó, sau khi Chính phủ chuẩn xác hướng tuyến, cần xác định phạm vi bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi đất, số lượng người dân bị tác động để có phương án cụ thể triển khai các dự án tái định cư.