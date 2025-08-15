Chuyển động mới nhất tại dự án sân bay quốc tế Gia Bình 1.960 ha lớn nhất miền Bắc, lớn thứ hai Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Theo đó, danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù gồm: Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; các công trình bảo đảm hoạt động bay; dự án tái định cư, công trình phục vụ giải phóng mặt bằng, đường kết nối trực tiếp cảng và các hạng mục liên quan.
Nghị quyết nêu rõ, các dự án quy định ở trên được thực hiện các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch, khởi công xây dựng công trình đồng thời với thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư.
Nhà đầu tư, chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; chịu trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện về khởi công xây dựng công trình các dự án quy định ở trên theo quy định của pháp luật trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày khởi công.
Bộ Công an quyết định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật về đấu thầu trước khi Quốc hội quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.
Đồng thời, Bộ Công an chuyển giao nguyên trạng diện tích đất và các hạng mục công trình đã đầu tư (sau đây gọi là tài sản) đối với Dự án đầu tư xây dựng Sân bay Gia Bình cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh bàn giao nguyên trạng các tài sản này cho nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Gia Bình chịu trách nhiệm hoàn trả các chi phí Bộ Công an đã thực hiện cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và chi phí Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, hoàn trả hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy định của pháp luật.
Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP. Việc giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được thực hiện như quy định đối với dự án đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án.
Bộ Công an là cơ quan chủ quản đồng thời là cơ quan có thẩm quyền của dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí vốn để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội dung hợp đồng BT đã ký.
Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an để bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Dự án đầu tư xây dựng các công trình bảo đảm hoạt động bay của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và là đối tượng thụ hưởng tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.
Theo Nghị quyết, các dự án sau đây được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất: Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Nghị quyết cũng nêu rõ: Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 3 dự án trên được áp dụng theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt và được xác định trong quyết định phê duyệt dự án. Các dự án không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về PPP. Quyết định phê duyệt dự án là căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh là cơ quan có thẩm quyền của các dự án, chịu trách nhiệm chuẩn bị dự án, quyết định lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng dự án và cân đối, bố trí quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo Hợp đồng BT đã ký.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/8/2025 đến khi các dự án được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù hoàn thành.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã được Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sân bay Gia Bình nằm tại tỉnh Bắc Ninh với quy mô cấp sân bay 4E.
Theo đó, tổng diện tích Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được nâng lên khoảng 1.960 ha. Với diện tích này, sân bay Gia Bình dự kiến sẽ rộng hơn sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn nhất (khoảng 1.500 ha), chỉ đứng sau sân bay Long Thành (5.000 ha).
Công suất thiết kế dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm thời kỳ 2021 - 2030; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất dự kiến khoảng 50 triệu hành khách/năm.
Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 120.839 tỷ đồng thời kỳ 2021 - 2030, khoảng 61.455 tỷ đồng tầm nhìn đến năm 2050.
Dự kiến sẽ khởi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào ngày 19/8/2025.
