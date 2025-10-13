Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày

13-10-2025 - 21:06 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Ngày 13-10, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 9859 về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Văn bản nêu rõ xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại văn bản số 8764 ngày 1-10 về phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị cần bố trí, sắp xếp bộ phận ứng trực hợp lý để bảo đảm công việc liên tục, phục vụ nhân dân chu đáo. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương phải có kế hoạch, biện pháp cụ thể nhằm khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động triển khai các hoạt động sản xuất - kinh doanh, bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã có văn bản số gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Theo đề xuất, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Bảy, ngày 14-2-2026 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật, ngày 22-2-2026 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Như vậy, kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Bộ Nội vụ cũng đề xuất dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 công chức, viên chức nghỉ ngày 2-9-2026 (Dương lịch) và 1 ngày liền kề trước đó là ngày 1-9-2026; đồng thời hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31-8-2026) sang ngày nghỉ thứ Bảy (22-8-2026).

Theo đó, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy, ngày 29-8-2026 đến hết thứ Tư, ngày 2-9-2026 (bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ cuối tuần và 1 ngày hoán đổi).

TP HCM: Sở GD-ĐT đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2026 trọn 2 tuần

Theo D.Thu

Người lao động

