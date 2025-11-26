Thủ tướng dự các hoạt động tâm điểm tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu

Thủ tướng dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phía đại biểu quốc tế, Diễn đàn thu hút 70 đoàn đến từ các trung tâm đổi mới sáng tạo và các tập đoàn lớn, 6 đoàn từ các bộ, ngành quốc tế (Australia, Trung Quốc, Kuwait, Malaysia…), 8 đoàn từ các địa phương quốc tế, 7 đoàn từ các tổ chức quốc tế lớn như Liên Hợp Quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 10 trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (C4IR) toàn cầu…

Đặc biệt, trong ngày 26/11, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cùng lãnh đạo các ban, trung tâm thuộc WEF sẽ tham dự trực tiếp và đồng tổ chức các hoạt động từ Phiên Toàn thể, Phiên Thảo luận song song về sản xuất thông minh, Buổi ăn trưa và làm việc với Lãnh đạo Chính phủ, Phiên đối thoại chính sách cấp cao với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Sự tham gia và đồng hành sâu của WEF tại Diễn đàn lần này chứng tỏ sự quan tâm, cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược giữa WEF và Việt Nam nói chung, cũng như với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong thời gian tới.

Buổi sáng, phiên toàn thể bắt đầu với phát biểu từ Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo Thành phố, cùng lãnh đạo bộ, ngành các nước. Mục tiêu của Phiên Toàn thể là làm rõ chiến lược hành động của "chuyển đổi kép", với mục tiêu trọng tâm là lấy con người làm trung tâm trong bối cảnh phát triển nhanh của khoa học công nghệ, đồng thời phân tích xu hướng công nghiệp mới, vai trò của AI, tự động hóa và công nghệ xanh trong việc nâng cao năng suất và tái cấu trúc chuỗi giá trị.

Các đại biểu dự Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phiên Toàn thể cũng đặt ra nhu cầu làm rõ triển vọng toàn cầu của mô hình kinh tế thông minh, chỉ ra những lợi ích cần nắm bắt và các rủi ro mà Việt Nam cần chuẩn bị, từ đó đề xuất cách thức xây dựng mô hình siêu đô thị thông minh, minh bạch và bền vững cho đất nước.

Để đi sâu vào những vấn đề cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi kép của Việt Nam và khu vực hướng đến nền kinh tế thông minh, Diễn đàn tiếp tục với ba phiên thảo luận song song chuyên đề. Phiên 1 (đồng tổ chức với WEF) tập trung vào "Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu". Phiên 2 khai thác chủ đề "Logistics và cảng biển thông minh gắn với mục tiêu chuyển đổi kép". Phiên 3 tập trung vào "Chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số".

Sau các phiên thảo luận buổi sáng, các đại biểu cấp cao cùng dự buổi ăn trưa và làm việc với Lãnh đạo và đại diện Lãnh đạo Chính phủ, thảo luận về chủ đề "Hợp tác vì mục tiêu xanh trong kỷ nguyên số hướng tới nền kinh tế thông minh".

Chương trình buổi chiều chính là tâm điểm của sự kiện, với điểm nhấn là Phiên Đối thoại Chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Phiên Đối thoại mở đầu bằng phần Đối thoại với các lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và sau đó là Phiên Đối thoại Chính sách cấp cao giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Lãnh đạo WEF diễn ra với chủ đề: "Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình".

Tổng thể các phiên làm việc không chỉ làm rõ chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", mà còn tạo ra bộ khung chiến lược toàn diện, từ tư duy, chính sách đến mô hình triển khai để TPHCM và Việt Nam tự tin bước vào giai đoạn phát triển 2026–2030 với một nền tảng mới: Một nền kinh tế xanh hơn, số hóa hơn và thông minh hơn.

Thủ tướng tham quan Triển lãm trong khuôn khổ Diễn đàn – Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đặc biệt, với Tuyên bố chung giữa TPHCM và WEF là cột mốc quan trọng khẳng định vị thế của TPHCM và Việt Nam như một đối tác "đồng kiến tạo" trong các sáng kiến toàn cầu do WEF dẫn dắt, phản ánh vị thế mới của Việt Nam và TPHCM trong mạng lưới hợp tác quốc tế. Mặt khác, thông qua cột mốc này, TPHCM bước vào mạng lưới đổi mới sản xuất toàn cầu với vai trò chủ động, góp phần định hình các mô hình công nghiệp tiên tiến phục vụ quá trình phát triển xanh và bền vững của quốc gia trong giai đoạn mới.

Ngoài ra, với gần 15 thỏa thuận hợp tác được ký kết ngay tại Diễn đàn giữa các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài nước ở các lĩnh vực xanh, số như năng lượng, logistics, trí tuệ nhân tạo, tài chính…, cũng như hàng loạt cuộc gặp bên lề, cuộc tiếp song phương, đa phương các cấp, Diễn đàn khẳng định vai trò và ý nghĩa then chốt trong việc biến ý tưởng thành giải pháp thực tiễn. Thông qua Diễn đàn, cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, giữa nguồn lực trong nước và quốc tế được thắt chặt, tạo cơ hội để các bên trao đổi, hợp tác, cùng tìm kiếm giải pháp phát triển đồng bộ giữa kinh tế xanh và kinh tế số.

Thủ tướng ký tên lưu niệm vào bộ chuyển vi mạch NVLINK của Tập đoàn Fii Foxcom - sử dụng cho siêu máy chủ tiên tiến nhất NVIDIA GB300 NVL72 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Diễn đàn cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam và TPHCM trong việc hỗ trợ tốt nhất, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà khoa học và các tổ chức quốc tế trong quá trình ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, thể hiện tầm nhìn và khát vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á, một siêu đô thị xanh, thông minh và đáng sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của đất nước và khu vực.

