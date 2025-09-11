Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh và loạt địa phương, gửi lời cảm ơn đến Nhân dân vì đã làm một việc

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã chủ trì họp phiên thứ 20 của Ban Chỉ đạo.

Tại buổi họp, Thủ tướng nêu rõ, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3 - 8,5% trong năm 2025, tăng trưởng cao nhưng phải bền vững, một trong những động lực là thúc đẩy đầu tư công. Hiện tổng số dự án thuộc Ban Chỉ đạo là 120 dự án/dự án thành phần, trên địa phận 30 tỉnh, thành phố (gồm 3 lĩnh vực là đường bộ, hàng không và cảng biển).

Nêu thực tế cho thấy địa phương nào đầu tư tốt hạ tầng thì sẽ tăng trưởng tốt 2 con số, Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai các dự án này có ý nghĩa quan trọng với thúc đẩy tăng trưởng; phát huy vai trò của đầu tư công trong kích hoạt, dẫn dắt đầu tư tư; mở ra không gian phát triển mới, kết nối liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, kết nối khu vực; làm tăng giá trị gia tăng của đất; góp phần giảm ách tắc giao thông, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Mặc dù tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm nay dù đã cao hơn cùng kỳ năm ngoái khoảng 6% và hơn khoảng gần 140 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối, Thủ tướng bày tỏ trăn trở khi đã tích cực tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc nhưng vẫn chưa được như mong muốn, trong khi yêu cầu năm nay phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, yêu cầu phát triển mạnh hơn, mong mỏi của nhân dân lớn hơn.

"Không có phần thưởng nào bằng niềm vui mừng, phấn khởi của Nhân dân khi các công trình hoàn thành", Thủ tướng bày tỏ.

Do đó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát lại công việc với tinh thần thần tốc, táo bạo, hiệu quả hơn nữa; rút kinh nghiệm đã có để tích cực đẩy nhanh công việc hơn nữa. Lấy ví dụ cầu Phong Châu giao đơn vị quân đội làm đã giúp giảm thời gian triển khai từ 1 năm xuống còn 10 tháng và tiết kiệm được 300 tỷ đồng, Thủ tướng nêu rõ, nếu công trình được đưa vào vận hành sớm sẽ tiết kiệm được vốn, hiệu quả cao hơn, đem lại lợi ích cho Nhà nước, nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh bài học kinh nghiệm là phải có tinh thần dám đương đầu với khó khăn, thách thức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với tinh thần trong sáng, vì nước, vì dân, tự lực, tự cường vươn lên, không trông chờ, ỷ lại. Cùng với đó là kinh nghiệm của nhiệm kỳ này đã giảm số dự án đầu tư công, nhờ đó bớt tình trạng dàn trải, tập trung nguồn lực đẩy nhanh các dự án hơn.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố, Ban quản lý dự án rút kinh nghiệm từ những mô hình hay, cách làm tốt vừa qua, đổi mới tư duy, cách làm, huy động các nguồn lực, tăng tốc hơn nữa các dự án. Các địa phương dứt khoát phải chịu trách nhiệm phần giải phóng mặt bằng, tinh thần là Trung ương sẽ phân cấp mạnh cho các địa phương.

Tính đến hiện tại, tổng số đường cao tốc đưa vào vận hành khai thác là 2.476 km

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tại Phiên họp lần thứ 19 ngày 31/7/2025, Trưởng Ban chỉ đạo đã giao 33 nhiệm vụ cho các bộ, ngành và địa phương. Thời gian qua, các bộ ngành đã tích cực triển khai và đạt được các kết quả tích cực, hoàn thành 12 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu.

Một số nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành như hoàn thành thêm 208 km đường cao tốc so với Phiên họp thứ 19, nâng tổng số đường cao tốc đưa vào vận hành khai thác là 2.476 km; khởi công dự án Dầu Giây - Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành, dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; tổ chức thành công lễ khánh thành, khởi công 250 dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh vào ngày 19/8/2025; đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao; đã hoàn thành và trình Chính phủ Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Nhân dân nơi có các dự án đã nhường mặt bằng cho dự án.

Tuy nhiên, một số địa phương chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng cho các dự án và các trạm dừng nghỉ; tiến độ triển khai một số dự án chậm so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp liên quan cần quyết liệt hơn nữa để hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công để bù đắp khối lượng, lấy lại tiến độ bị chậm.

Chỉ còn gần 4 tháng cho mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc đường bộ

Thủ tướng nêu rõ, từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn gần 4 tháng, thời tiết đang trong mùa mưa bão với nhiều biến động bất lợi, khối lượng công việc còn rất nhiều đòi hỏi các cơ quan chủ quản phải tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ đã đặt ra để hoàn thành đúng tiến độ các dự án, góp phần giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt từ 8,3-8,5% và tạo đà giai đoạn sau đạt tăng trưởng trên 2 con số.

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành vượt mục tiêu đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau và trên 1.700 km đường bộ ven biển trong năm 2025; đồng thời bảo đảm cơ bản hoàn thành dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025.

"Đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng chúng ta sẽ làm được", Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, về thủ tục chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng chủ động trong triển khai, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum, Bắc Kạn - Cao Bằng, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Gia Lai đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối sân bay Gia Bình, dự án Quy Nhơn – Pleiku, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ phê duyệt dự án và khởi công dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận trong quý IV/2025.

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu và các thủ tục liên quan để khởi công dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc trong Quý IV/2025.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Quảng Trị, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau cần nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, trong tháng 9/2025.

Các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Đồng Nai khẩn trương đẩy nhanh bàn giao mặt bằng các dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025.

Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Nghị quyết Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện nay.

Về công tác tổ chức thi công, Bộ Xây dựng, các địa phương, cơ quan chủ quản các dự án đang triển khai thi công rà soát, cập nhật lại tiến độ triển khai các dự án để chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu, đặc biệt đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý một số dự án cần khẩn trương hoàn thành theo tiến độ đã đề ra gồm tuyến cao tốc Cao Bằng – Lạng Sơn, Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng; các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành, đường băng số 2 sân bay Long Thành…

Các chủ đầu tư lưu ý, phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định, không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường...