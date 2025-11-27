Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thủ tướng gửi thư khen Công an tỉnh Lai Châu về chiến công triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

27-11-2025 - 16:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Thư khen Công an tỉnh Lai Châu, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trước đó, từ việc xác lập chuyên án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn. Lực lượng chức năng bắt giữ, khởi tố 64 đối tượng, trong đó có các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; xác định khoảng 8.000 người dân là nạn nhân, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Trong Thư khen, Thủ tướng đánh giá đây là chiến công thể hiện sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Lai Châu nói riêng. Chiến công có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra ngay sau Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội, góp phần bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật và tài sản của Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về tăng cường cảnh giác, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm việc với bất cứ cá nhân nào tự xưng công an, viện kiểm sát, tòa án qua điện thoại; không chuyển tiền “để chứng minh tài sản” hoặc “phục vụ điều tra”; cảnh giác với các cuộc gọi đe dọa, xưng danh cơ quan chức năng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Công an tỉnh Lai Châu đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô rất lớn.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết sẽ tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Theo Thành Đạt

Tiền phong

