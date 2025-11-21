Thủ tướng kết nối hợp tác giữa hai tập đoàn dầu khí quốc gia của Việt Nam, Nam Phi

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Brenda Moagi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến thăm Nam Phi lần này, hai nước dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó hợp tác dầu khí, năng lượng đóng vai trò quan trọng với phát triển nhanh, bền vững của mỗi quốc gia.

Đánh giá cao việc Nam Phi thành lập Công ty Dầu khí Quốc gia vào tháng 5 vừa qua - đánh dấu bước phát triển mới trong ngành năng lượng của Nam Phi, Thủ tướng cho biết Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và dịch vụ dầu khí của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi hợp tác với Petrovietnam trên các lĩnh vực tiềm năng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Petrovietnam có nhiều kinh nghiệm và đang triển khai toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí, bao gồm thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tàng trữ, phân phối và cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí; đồng thời đang tích cực thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, tập trung phát triển các nguồn năng lượng mới như hydro xanh, điện gió ngoài khơi và LNG…

Thủ tướng đề nghị Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi hợp tác với Petrovietnam trên các lĩnh vực tiềm năng, nhất là thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi, lọc hóa dầu, dịch vụ dầu khí, phát triển công nghiệp năng lượng, lĩnh vực điện gió và điện mặt trời, liên kết đầu tư tại các vùng tiềm năng, đào tạo nhân lực. Thủ tướng mời lãnh đạo Công ty thăm Việt Nam, làm việc cụ thể với các đối tác và có các thỏa thuận để triển khai hợp tác.

Thủ tướng đánh giá cao việc Nam Phi thành lập Công ty Dầu khí Quốc gia vào tháng 5 vừa qua - đánh dấu bước phát triển mới trong ngành năng lượng của Nam Phi - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về phần mình, lãnh đạo Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi cho biết rất quan tâm, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, hoan nghênh các đề xuất của Thủ tướng và sẽ trao đổi cụ thể với Petrovietnam, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ để hợp tác nhanh chóng, bền vững, cùng có lợi.

Cho biết Nam Phi có lưới điện kết nối với khu vực, bà Brenda Moagi chia sẻ hai bên có rất nhiều tiềm năng để hợp tác, trong đó điện gió ngoài khơi và khai thác dầu khí là những lĩnh vực có thể hợp tác ngay lập tức; và sự hỗ trợ của Petrovietnam là rất cần thiết với Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi.



