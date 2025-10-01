Thủ tướng: "Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm" trong phát triển, đổi mới sáng tạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Phát biểu đáp từ sau phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của Đảng, Nhà nước ta.

Đồng thời, quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đề nghị thực hiện phương châm "3 không". Đầu tiên là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm trong phát triển, đổi mới sáng tạo. Thứ hai, không cầu toàn, không nóng vội, không hình thức hóa đổi mới sáng tạo. Cuối cùng, không để rào cản về tư duy đổi mới và hành động quyết liệt trong đổi mới sáng tạo, không để vướng mắc về thủ tục hành chính, không hạn chế không gian đổi mới sáng tạo của bất cứ tập thể và cá nhân nào.

Đối với các đối tác phát triển, tổ chức quốc tế, Thủ tướng đề nghị có "3 hỗ trợ" giúp Việt Nam. Thứ nhất là hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm giúp Việt Nam xây dựng chính sách, khung pháp lý, hạ tầng, nguồn lực cho đổi mới sáng tạo. Thứ hai, hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên, công nghệ chiến lược và phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Việt Nam. Cuối cùng hỗ trợ các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo) và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam kết nối thị trường, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Thủ tướng và các đại biểu đi thăm các không gian trưng bày

Đối với thế hệ trẻ, các bạn sinh viên, học sinh, Thủ tướng nhấn mạnh thêm 3 tiên phong: Tiên phong gương mẫu đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong gương mẫu đi đầu vượt qua giới hạn bản thân để luôn luôn đổi mới sáng tạo mọi lúc, mọi nơi, mọi việc, mọi hoàn cảnh; tiên phong gương mẫu đi đầu chạy đua với thời gian, phát triển trí tuệ, quyết đoán, quyết liệt trong đổi mới sáng tạo.

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 01/10 hằng năm là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia. Với chủ đề "Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia", sự kiện năm 2025 khẳng định quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành trung tâm chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, bảo đảm tăng trưởng bền vững. Đây cũng là dịp tôn vinh các ý tưởng sáng tạo, đột phá, đồng thời thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện. Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 là không gian kết nối toàn diện các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; lan tỏa tinh thần đổi mới, khơi dậy khát vọng phát triển, quyết tâm hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.



