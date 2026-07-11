Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng ngày 11/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.

Cùng dự sự kiện có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan; 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tham gia đoàn; Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao các phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và bảo đảm cho các hoạt động của Đoàn cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các cán bộ, chiến sĩ tại lễ tuyên dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sau khi tại Venezuela xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, trên tinh thần "Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế"; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ đã cử lực lượng gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, 10 quân khuyển và cảnh khuyển, cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất hoàn thành nhiệm vụ trở về nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trình độ và ý chí quyết tâm cao, Đoàn công tác đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương...

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn; đã bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu; Đoàn công tác đã dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ của bạn - Ảnh: VGP/Nhật BẮc

Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên Đoàn công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại diện Đại sứ quán Venezuela dự buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, phía Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn. Sự hiện diện của đoàn Việt Nam cùng các đội cứu hộ quốc tế, như khẳng định của Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez, đã mang lại niềm hy vọng to lớn cho người dân sở tại, cho thấy quốc gia Nam Mỹ không đơn độc trong cuộc chiến khắc phục hậu quả thiên tai.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, các khu vực được lực lượng Việt Nam triển khai tìm kiếm đều là những địa bàn hết sức khó khăn, nguy hiểm, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể thực hiện công tác tìm kiếm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khó khăn khắc nghiệt đến đâu cũng phải làm, như chính tìm người thân của mình

Báo cáo tại lễ tuyên dương, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn công tác cho biết: Từ ngày 29/6 đến ngày 6/7/2026, đoàn thực hiện cường độ làm việc cao từ 06h00 đến 19h00 hàng ngày, có những hôm làm việc xuyên đêm, bất kể thời tiết nắng, mưa, vượt qua khó khăn do chênh lệch múi giờ, không khí, đặc biệt là mùi tử khí nồng nặc do thi thể phân huỷ.

"Chúng tôi 3 lần nhận được tín hiệu và thông tin của nước bạn về dấu hiệu sự sống, cả đoàn đã thức trắng đêm trong mưa cùng với lực lượng tại chỗ quyết tâm giành giật lấy sự sống.

Đặc biệt, theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, các khu vực được lực lượng Việt Nam triển khai tìm kiếm đều là những địa bàn hết sức khó khăn, nguy hiểm, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể thực hiện công tác tìm kiếm.

Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, các cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực tìm kiếm bằng được các nạn nhân, kiên định quan điểm "đã phát hiện thì phải đưa ra", dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu cũng quyết tâm thực hiện, với sự tận tâm như tìm chính người thân của mình. Có thời điểm, cán bộ, chiến sĩ phải xuống những hầm sâu hàng chục mét giữa đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng để tiếp cận hiện trường.

"Chúng tôi vẫn luôn nói với nhau, việc tìm kiếm ở đây cũng như tìm chính người thân của mình. Mỗi lần tìm được một nạn nhân, chứng kiến người thân của họ bật khóc, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Đó cũng chính là tình cảm mà đất nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân nước bạn", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ bày tỏ.

Chia sẻ về những bài học kinh nghiệm rút ra từ chuyến công tác, Trưởng đoàn cho rằng cần bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu kịp thời, đúng, trúng và hiệu quả trong việc tham gia các hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế. Từ kinh nghiệm triển khai nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, trong chuyến công tác lần này, đoàn đã đưa theo 10 chó nghiệp vụ và tổ chức từ 6 đến 8 mũi tìm kiếm để đồng thời triển khai nhiệm vụ tại nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị trang thiết bị cần được thực hiện chu đáo, chặt chẽ, cụ thể đến từng người, từ sớm, từ trước để chủ động lên đường ngay khi có lệnh. Mặc dù thời gian chuẩn bị rất gấp, song đoàn công tác vẫn chủ động trong mọi mặt công tác.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, một bài học quan trọng khác là phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho lực lượng chỉ huy và lực lượng cứu hộ, cứu nạn. Đây là yếu tố quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ của đoàn công tác. Đồng thời, người chỉ huy phải cương quyết, linh hoạt và quyết đoán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là tại những khu vực có nguy cơ tiếp tục sập đổ.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó giúp bạn bè và các đội cứu hộ, cứu nạn quốc tế hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như tình cảm của đất nước và nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại Venezuela, đoàn công tác luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trực tiếp là Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang. Đây là nguồn động viên, khích lệ để đoàn tiếp tục chạy đua với thời gian từng giờ, từng phút nhằm tìm kiếm được nhiều nạn nhân hơn, góp phần giảm bớt đau thương, mất mát của đất nước và nhân dân Venezuela.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại Venezuela, đoàn công tác luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trực tiếp là Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an khẳng định, đoàn công tác đã quán triệt và thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại lễ xuất quân; luôn bảo đảm các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, chiến thuật, chế độ thông tin, báo cáo và tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài. Trong từng nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, yêu cầu bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu và quán triệt đến tất cả các thành viên trong đoàn.

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, các thành viên trong đoàn đều thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng nghỉ, không ngại khó khăn, gian khổ với mong muốn cứu được nhiều nạn nhân nhất có thể. Đồng thời, phát huy tinh thần tương thân tương ái, "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam, đoàn đã phối hợp với Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng triển khai công tác dân vận, chia sẻ khó khăn với người dân Thổ Nhĩ Kỳ bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an phát biểu tại lễ tuyên dương - ẢNh: VGP/Nhật Bắc

Khu vực đoàn thực hiện nhiệm vụ là những hiện trường đặc biệt nguy hiểm, với địa hình đổ sập phức tạp của các tòa nhà cao tầng, nhiều cấu kiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ sập đổ thứ cấp khi xảy ra dư chấn hoặc có tác động. Các thi thể nạn nhân được đoàn đưa ra khỏi hiện trường đều ở những vị trí hết sức khó tiếp cận. Trước đó, nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã đến nhưng phải rời đi do việc tiếp tục triển khai cứu nạn, cứu hộ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của lực lượng làm nhiệm vụ. Điều này khiến người dân địa phương không khỏi bức xúc, tuy nhiên, họ đã dành nhiều tình cảm và sự trân trọng đối với đoàn công tác Việt Nam vì tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo, trở về từ đất nước Venezuela; gửi tới các đồng chí, đại biểu, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ Đoàn cứu nạn, cứu hộ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, từng trải qua chiến tranh, thiên tai khốc liệt, nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế, Việt Nam – đất nước "sáng chắn bão dông, chiều ngăn nắng lửa" thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực, vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Những năm qua, ngay sau các thảm họa thiên tai tại một số quốc gia, Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng, gửi phương tiện, trang bị và hàng hóa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, các đoàn công tác của Việt Nam luôn đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn, cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình; để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp, nhân văn.

Trong chuyến công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất lần này, những việc làm, kết quả của đoàn Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, Quyền Tổng thống Venezuela đã đến tận doanh trại của Đoàn công tác để biểu thị sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên Đoàn công tác.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Đây không chỉ là vinh dự của các đồng chí mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp", Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, các cơ quan liên quan đã chủ động tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và bảo đảm cho các hoạt động của Đoàn cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

"Tôi đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình", Thủ tướng phát biểu.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng một lần nữa xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất đến đến Chính phủ và nhân dân Venezuela. "Chúng tôi coi những mất mát, thiệt hại to lớn của nhân dân Venezuela vừa qua cũng là những mất mát, đau thương của chính mình và tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ và nhân dân Venezuela, cùng sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, đất nước Venezuela anh em sẽ sớm vượt qua đau thương, mất mát và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, do đó chúng ta cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, nâng tầm nhận thức về công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế. Xác định đây là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh. Tiếp tục kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp, xử lý thảm họa…; được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành, ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.

Thứ ba, tập trung hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều phối và triển khai liên ngành. Có cơ chế điều phối thống nhất, quy trình ra quyết định nhanh, phương án huy động lực lượng rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, kịch bản cho từng loại tình huống.

Thứ tư, đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược. Chính phủ sẽ quan tâm tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể tại lễ tuyên dương - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Thứ năm, tăng cường huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo, huấn luyện, diễn tập. Đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa.

Thứ sáu, thực hiện tốt chính sách, tôn vinh xứng đáng những tập thể, cá nhân tham gia làm nhiệm vụ, có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời, bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, thực hiện tốt chính sách hậu phương để các chiến sĩ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân tại lễ tuyên dương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ bảy, làm tốt công tác thông tin đối ngoại, lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và chuyên nghiệp. "Chúng ta cần kể đúng, kể hay, kể có chiều sâu về những việc làm tốt đẹp của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, lan tỏa ý nghĩa của những hoạt động trách nhiệm, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế", Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc.

Thủ tướng tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với Nhân dân, trách nhiệm với bạn bè quốc tế, chuyên nghiệp trong hành động, nhân văn trong ứng xử, kỷ luật trong tổ chức và dũng cảm trong mọi hoàn cảnh.