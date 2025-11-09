Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo một số ban, bộ, ngành làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo của tỉnh Thanh Hóa, 9 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,19% - thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng mạnh tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, 10 tháng tăng 15,55% - so với mức tăng cả nước là 9,2%; sản lượng các công nghiệp chủ yếu tăng mạnh (thép, điện, xi măng, quần áo, giày…).

Nông nghiệp duy trì phát triển ổn định, gia tăng giá trị sản phẩm trên đơn vị diện tích (127 triệu đồng/ha/năm, tăng 2 triệu so năm 2024).

Thương mại, dịch vụ đạt kết quả cao, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 15,1% - so với mức tăng cả nước là 9,3%; xuất khẩu tăng 18,3% - so với mức tăng cả nước là 16,2%; tổng thu du lịch tăng 33,7%.

Thu ngân sách nhà nước thuộc nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Giải ngân đầu tư công đạt tỉ lệ 66,7% kế hoạch – tỉ lệ cả nước là 54,4%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp tăng 27,5%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua trên các lĩnh vực - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát triển doanh nghiệp tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 12,9% so cùng kỳ. Tỉnh đẩy mạnh phát triển KHCN, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng số, ứng dụng AI, phát triển tài sản trí tuệ… (đã hoàn thành 56/93 nhiệm vụ giao trên Hệ thống thông tin, giám sát của Trung ương; năm 2024 xếp thứ 5 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số).

Thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai và các chính sách xã hội, hỗ trợ người nghèo.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai đầy đủ các quy định, kết luận, chỉ đạo, định hướng của Trung ương; đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện; cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ Trung ương giao bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ thời gian đề ra.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được bố trí hợp lý (trung bình 64 người/xã), đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ; chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại cuộc làm việc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Công tác tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được chú trọng. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được đầu tư, nâng cấp (2,5 - 5,5 tỷ đồng/xã, phường).

Sau 4 tháng vận hành, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương các xã, phường bảo đảm thông suốt, liên tục, không gián đoạn, sát dân, gần dân, phục vụ nhân dân (giải quyết hồ sơ đạt tỉ lệ 91,67%).

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua trên các lĩnh vực, đạt mức tăng trưởng cao hơn trung bình cả nước. Việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trung ương giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và thời gian; đội ngũ cán bộ công chức xã được bố trí tương đối hợp lý; vận hành đảm bảo thông suốt, liên tục, không gián đoạn, đáp ứng được yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh Hóa phải khai thác tối đa nguồn lực con người, đây là nguồn lực lớn nhất, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tuy nhiên, còn tồn tại một số vấn đề như tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách chưa bền vững; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần làm tốt hơn nữa; kết cấu hạ tầng kết nối chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển liên thông; chất lượng nguồn nhân lực còn đang hạn chế.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vừa mới đây. Tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh thêm một số nội dung.

Theo Thủ tướng, Thanh Hóa phải khai thác tối đa nguồn lực con người, đây là nguồn lực lớn nhất, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh, bởi Thanh Hóa là một trong những tỉnh có dân số đông nhất cả nước; con người vừa là mục tiêu, là trung tâm, là chủ thể, vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển.

Cùng với đó, khai thác điều kiện thiên nhiên thuận lợi, với vị trí chiến lược, có cả rừng, biển, đồng bằng, miền núi, điều kiện phát triển các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ.

Tỉnh cần quản trị cho tốt; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất; từ đó khai thác được những điều kiện, tiềm năng, lợi thế về con người và thiên nhiên, coi trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá phong phú, truyền thống lịch sử hào hùng. Phải đổi mới tư duy, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, tập trung nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó.

Cùng với đó, tích cực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát huy hiệu quả liên kết "tứ sơn" gồm Lam Sơn, Sầm Sơn, Nghi Sơn, Bỉm Sơn; hoàn thành hạ tầng kết nối về giao thông, viễn thông, giáo dục…; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết.

Thủ tướng đề nghị Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thanh Hóa cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo; làm tốt công tác phát triển nhà ở xã hội; xây dựng các trường nội trú liên cấp tiểu học và THCS, huy động lực lượng vũ trang trên địa bàn tham gia hỗ trợ việc xây dựng các trường; tỉnh phải tăng thu, tiết kiệm chi, dành nguồn lực cho đầu tư các chương trình này.

Thủ tướng lưu ý nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cũng cho ý kiến về một số kiến nghị của tỉnh liên quan tới dự án nạo vét luồng tàu vào khu bến cảng Nghi Sơn tại khu kinh tế Nghi Sơn; mở rộng dự án giai đoạn 2 của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; đầu tư kho dầu thô dự trữ quốc gia; sử dụng nguồn vốn hỗ trợ theo chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết 37/2021/QH15 của Quốc hội; đầu tư tuyến đường giao thông kết nối liên vùng từ đường Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa đến Quốc lộ 6 và đường cao tốc CT.03 tỉnh Phú Thọ, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn tại các xã, phường có khối lượng công việc lớn.

Thủ tướng lưu ý, liên quan chính quyền địa phương 2 cấp, cần hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, xây dựng vị trí việc làm, từ đó mới bố trí cán bộ và thực hiện các chính sách cán bộ.