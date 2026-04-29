Thủ tướng: Phấn đấu nâng tổng mức dự trữ xăng dầu trong nước lên 90 ngày

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Công Thương.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực năng lượng, Thủ tướng nêu rõ đây là vấn đề then chốt, là tiền đề cho phát triển kinh tế phục vụ tốt chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, phát triển trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip bán dẫn...

" Do đó, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào ", Thủ tướng quán triệt.

Về bảo đảm cung ứng xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động nghiên cứu, dự báo cân đối cung cầu để điều hành phù hợp, hiệu quả, không để đứt gãy, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống.

Bộ Công Thương cần tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian, báo cáo Thủ tướng trong quý II/2026; nghiên cứu giải pháp tăng sản lượng xăng sinh học E10 cung cấp ra thị trường để giảm tiêu thụ xăng khoáng; tăng cường chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, phát triển giao thông công cộng xanh để giảm sử dụng xăng dầu.

" Có kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng các kho dự trữ chiến lược, phấn đấu tiến tới nâng tổng mức dự trữ xăng dầu trong nước đạt tương đương 90 ngày nhập ròng ", kết luận nêu rõ.

Tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc

Về bảo đảm cung ứng điện, Thủ tướng giao Bộ Công Thương hướng dẫn dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp tiết kiệm điện.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ đề ra mục tiêu, tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026; trong các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4, 5, 6, 7), thực hiện tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ; tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện khi có nguy cơ mất cân đối cung - cầu.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu mỗi năm có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp điện mặt trời tự sản tự tiêu gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) để giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Thủ tướng lưu ý nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Bộ Công Thương cần nghiên cứu triển khai ngay các dự án công trình đường dây truyền tải để tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc về Miền Bắc ngay trong năm 2027. Trường hợp cần thiết, điều chỉnh, bổ sung Hiệp định liên Chính phủ, bổ sung quy hoạch điện VIII để tăng nguồn điện từ Lào về Việt Nam.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ sung nguồn điện từ các nhà máy phát điện nổi để sử dụng trong các trường hợp cấp bách bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt là khu vực Miền Bắc.

Khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; nghiên cứu phát triển nhiệt điện than quy mô hợp lý kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải; trường hợp cần thiết, thực hiện theo cơ chế khẩn cấp quy định tại Luật Điện lực năm 2024.

Theo kết luận của Thủ tướng, Bộ Công Thương khẩn trương báo cáo phương án cụ thể xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời hưởng giá FIT theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ (báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/4).

Bộ Công Thương cũng cần khẩn trương rà soát lại các dự án nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo hướng các dự án không thể hoàn thành giai đoạn 2026-2030 thì điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế khả thi, phù hợp với thực tế, nhất là các nguồn điện nền; kiên quyết xử lý đối với các chủ đầu tư dự án không bảo đảm tiến độ theo cam kết và quy hoạch...

Về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại chuỗi sản xuất công nghiệp, nâng cao tự chủ sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tiến tới tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện Chiến lược quốc gia về đất hiếm theo ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền (báo cáo Thủ tướng trong tháng 5).

Về kiến nghị của Bộ Công Thương liên quan đến việc quản lý, chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế Nhà nước thuộc lĩnh vực năng lượng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu để quy định rõ nhiệm vụ của Bộ Công Thương là quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ và Bộ Tài chính là cơ quan đại diện vốn chủ sở hữu.

Về thành lập cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia, Bộ Công Thương nghiên cứu, làm rõ sự cần thiết để bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ cho đơn vị hiện có thuộc Bộ Công Thương, không thành lập thêm đơn vị, tổ chức mới.

Về kiến nghị thành lập Quỹ bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các đơn vị liên quan làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, so sánh hiệu quả các phương án và thẩm quyền quyết định, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Về kiến nghị bố trí ngân sách để mua bổ sung xăng dầu dự trữ quốc gia, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.