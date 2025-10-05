Thủ tướng sẽ tham dự sự kiện quy mô nhất ngành logistics

Đặc biệt, sự kiện dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và hơn 1.000 đại biểu đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia chương trình nghị sự quan trọng, triển lãm hơn 120 gian hàng và chương trình kết nối B2B trên nền tảng công nghệ hiện đại. Trong đó, gồm Lãnh đạo nhiều quốc gia, các nhà hoạch định chính sách, Lãnh đạo Hiệp hội các nước, Lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp logistics, vận tải, xuất nhập khẩu hàng đầu thế giới, cùng chuyên gia từ những tổ chức quốc tế uy tín,…



Logistics xanh, thích ứng nhanh

FIATA World Congress là sự danh giá và quy mô nhất hành tinh trong ngành logistics do Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) tổ chức tại các Quốc gia thành viên. Đại diện Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đã giành quyền đăng cai sự kiện quốc tế này sau nhiều nỗ lực.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “logistics xanh, thích ứng nhanh”, sự kiện dự kiến bùng nổ về quy mô và chất lượng kết nối, quy tụ hơn 1.000 đại biểu đến từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm hơn 120 gian hàng. Đây là nơi cộng đồng logistics toàn cầu chia sẻ xu hướng, trao đổi kinh nghiệm và kiến tạo hợp tác mới.

Việc Việt Nam được lựa chọn đăng cai FIATA World Congress2025 không chỉ khẳng định vai trò chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu, mà còn thể hiện sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với nỗ lực hội nhập và phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam. FIATA World Congress – một dấu mốc quan trọng khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ logistics thế giới. Đây là sự kiện không chỉ mang tính chuyên ngành, mà còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập, thân thiện và giàu tiềm năng hợp tác.

Diễn ra trong 5 ngày từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10 năm 2025, FIATA World Congress 2025 gồm nhiều hoạt động phong phú. Trước hết, Phiên toàn thể với có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Lãnh đạo Chính phủ, các Ban, Bộ ngành Trung ương, Lãnh đạo các đại phương, Đoàn Chủ tịchFIATA, Lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia, chuyên gia từ các tổ chức quốc tế và chuyên gia toàn cầu, tập trung thảo luận về logistics xanh, chuyển đổi số, tiêu chuẩn quốc tế mới trong quản trị chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, 7 phiên Hội thảo chuyên đề đi sâu vào các chủ đề nóng như: Thương mại điện tử xuyên biên giới; Tái cấu trúc thương mại toàn cầu; Nâng cao khả năng thích ứng và chống chịu của chuỗi cung ứng; Vận tải thuỷ và đường sắt cho phát triển chuỗi cung ứng bền vững; Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; Hành lang kinh tế và hành lang vận tải thế hệ mới;… các nội dung trao đổi chuyên sâu từ các diễn giả uy tín hàng đầu thế giới.

Bên cạnh chương trình nghị sự quan trọng, FIATA World Congress 2025 còn có không gian Triển lãm quốc tế quy mô về logistics và công nghệ xanh, trưng bày các giải pháp, công nghệ tiên tiến giúp giảm phát thải và tối ưu hóa vận tải.

Cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt

Đặc biệt, Chương trình kết nối B2B tạo điều kiện cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý trao đổi trực tiếp, mở rộng mạng lưới hợp tác. Nơi kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn logistics hàng đầu thế giới, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh và đầu tư. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm văn hóa và tham quan hạ tầng logistics tại Việt Nam cũng sẽ được tổ chức, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế.

Các doanh nghiệp tin tưởng, với chủ đề xanh và thích ứng nhanh, doanh nghiệp Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp cận các xu hướng mới như số hóa chuỗi cung ứng, tự động hóa, AI trong quản lý logistics, tối ưu hoá quy trình để giảm chi phí, thời gian và rủi ro.

Cùng với đó, sự kiện sẽ giúp lan toả nhận thức về trách nhiệm môi trường, thúc đẩy áp dụng các biện pháp giảm phát thải, vận tải đường thủy/đường sắt thân thiện hơn môi trường, sử dụng năng lượng sạch, cơ chế carbon biên giới, tiêu chuẩn quốc tế về khí thải.

Đây sẽ là cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ có mặt trong mạng lưới quốc tế, để tiếp cận các hiệp định thương mại, tìm hiểu quy định hải quan mới, chiến lược logistics biên giới carbon và các chuẩn mực quốc tế. Các chính sách hỗ trợ từ phía Nhà nước cũng có thể được hình thành phù hợp hơn với xu hướng quốc tế.