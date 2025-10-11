Thủ tướng: Tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 8%

Thu ngân sách có thể vượt nửa triệu tỷ đồng

Chiều 10/10, phát biểu tại chương trình Mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân lần thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của nhân dân.

Khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách nhà nước; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tạo việc làm, sinh kế, thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, thể hiện văn hóa, đạo đức kinh doanh; thúc đẩy hội nhập quốc tế; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Thủ tướng đánh giá, nếu không có biến động nhiều và với sức bật, đột phá cao hơn thì tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 8%

Theo Thủ tướng, chúng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới qua 40 năm với 3 trụ cột chính là xóa quan liêu bao cấp; phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó có kinh tế tư nhân; và hội nhập quốc tế.

Đánh giá nông nghiệp đã giúp đất nước thoát nghèo và trở thành nước xuất khẩu gạo; công nghiệp và đầu tư nước ngoài đã giúp đất nước đạt thu nhập trung bình; Thủ tướng hy vọng và tin tưởng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ giúp đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Thủ tướng, chúng ta phải tự hào, tự tin vững bước đi lên và tin chắc với khí thế, tạo đà, tạo lực như hiện nay thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được mục tiêu nói trên.

Cho rằng một điểm nổi bật của người Việt Nam là càng áp lực lại càng nỗ lực, Thủ tướng lấy ví dụ gần đây, Trung ương đã nâng mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên (cao hơn mục tiêu đã quyết nghị trước đó là 6,5-7%, phấn đấu 7-7,5%).

Thủ tướng cho biết, thực tế, sau khi đặt mục tiêu nói trên, quý III vừa qua rất khó khăn với 8 cơn bão, riêng tháng 9 có 4 cơn bão, "bão chồng bão, lũ chồng lũ"; nhưng chúng ta đã quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn, "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, doanh nghiệp đồng hành, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

"Đến giờ này, tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước. Thủ tướng đánh giá, nếu không có biến động nhiều và với sức bật, đột phá cao hơn thì tăng trưởng GDP cả năm có thể đạt trên 8%.

Cũng trong 9 tháng, thu ngân sách đã đạt gần 2 triệu tỷ đồng và cả năm có thể đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tức là vượt thu 500.000 tỷ đồng và chúng ta dự kiến sẽ dành khoản vượt thu này để làm những công việc lớn của đất nước và chăm lo an sinh xã hội, đời sống nhân dân", Thủ tướng cho biết.

Phải vượt qua chính mình và hội nhập quốc tế

Với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân, Thủ tướng mong muốn thực hiện "3 tiên phong" theo chủ đề chương trình "Công - tư đồng kiến quốc", "2 lớn mạnh" và 1 mục tiêu xuyên suốt.

"3 tiên phong" gồm:

Thứ nhất, tiên phong trong thực hiện 02 mục tiêu chiến lược 100 năm (tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao), gắn mục tiêu của doanh nghiệp với mục tiêu của quốc gia.

Thứ hai, tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước, mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân mỗi năm có một sản phẩm với hiệu quả cân đong đo đếm được, lượng hóa được, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, tiên phong trong thực hiện bình đẳng, tiến bộ và công bằng xã hội, công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng nêu rõ, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của nhân dân

"2 lớn mạnh" gồm:

Một là, lớn mạnh vượt qua chính mình, vượt qua giới hạn của chính mình để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển đất nước nhanh, xanh, bền vững.

Hai là, lớn mạnh trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng, sòng phẳng với các doanh nghiệp quốc tế, sẵn sàng tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, góp phần vượt qua những khó khăn từ tình hình quốc tế, cạnh tranh chiến lược quyết liệt, với tinh thần nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất, bay cao trên vũ trụ", khai thác hiệu quả hơn bầu trời, biển lớn và đất đai của chúng ta.

Với "3 tiên phong", "2 lớn mạnh", Thủ tướng tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp tư nhân sẽ thực hiện thành công mục tiêu xuyên suốt, cũng là sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã giao phó: "Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia", kết hợp hài hòa, hiệu quả với kinh tế nhà nước là chủ đạo, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.



