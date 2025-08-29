Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm

29-08-2025 - 17:45 PM | Tài chính quốc tế

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã quyết định bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, chỉ một năm sau khi bà lên nắm quyền. Đây là một đòn giáng mạnh vào “triều đại chính trị Shinawatra”, có thể mở ra một giai đoạn hỗn loạn mới ở Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra bị bãi nhiệm- Ảnh 1.

Bà Paetongtarn Shinawatra. (Ảnh: Reuters)

Bà Paetongtarn (39 tuổi), thủ tướng trẻ nhất Thái Lan, đã trở thành thủ tướng thứ sáu thuộc gia tộc Shinawatra hoặc được gia tộc này hậu thuẫn bị quân đội hoặc cơ quan tư pháp phế truất.

Trong phán quyết, tòa án cho biết bà Paetongtarn đã “vi phạm đạo đức” trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ hồi tháng 6 với lãnh đạo Campuchia.

Bà Paetongtarn đã xin lỗi về cuộc gọi bị rò rỉ và cho biết bà chỉ muốn ngăn chặn một cuộc xung đột.

Theo Reuters , quyết định của tòa án mở đường cho việc quốc hội bầu ra một thủ tướng mới, một quá trình có thể kéo dài, với việc đảng Pheu Thai cầm quyền của bà Paetongtarn phải đối mặt với thách thức củng cố liên minh mong manh với đa số sít sao.

Điều công chúng quan tâm là ai sẽ thay thế bà Paetongtarn. Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai và nội các hiện tại sẽ giám sát chính phủ với tư cách tạm quyền cho đến khi một thủ tướng mới được Quốc hội bầu ra.

Có 5 người đủ điều kiện trở thành thủ tướng, trong đó chỉ có một người từ đảng Pheu Thai, là ông Chaikasem Nitisiri (77 tuổi), cựu bộ trưởng tư pháp, người khá kín tiếng.

Những ứng viên sáng giá khác bao gồm cựu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha và ông Anutin Charnvirakul - người từng rút đảng của mình khỏi liên minh của bà Paetongtarn vì cuộc gọi điện thoại bị rò rỉ.

Phán quyết này đẩy Thái Lan vào tình trạng bất ổn chính trị hơn nữa trong bối cảnh công chúng đang lo lắng về các cải cách bị đình trệ, và nền kinh tế mà ngân hàng trung ương dự kiến ​​chỉ tăng trưởng 2,3% trong năm nay.

Bất kỳ chính quyền tiềm năng nào của Pheu Thai cũng sẽ là một liên minh, có khả năng chỉ chiếm đa số mong manh và có thể phải đối mặt với những thách thức thường xuyên tại quốc hội từ phe đối lập.

"Việc bổ nhiệm một thủ tướng mới... sẽ rất khó khăn và có thể mất khá nhiều thời gian", Stithorn Thananithichot, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Chulalongkorn, cho biết.

"Không dễ để tất cả các đảng phái thống nhất lợi ích của mình", ông nói. "Pheu Thai sẽ gặp bất lợi”.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
thái lan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quyết phi đô la hoá, tân binh BRICS hiến ‘diệu kế’: Bắt tay loạt quốc gia mở hệ thống thanh toán xuyên biên giới, kỳ vọng thành đối thủ SWIFT

Quyết phi đô la hoá, tân binh BRICS hiến ‘diệu kế’: Bắt tay loạt quốc gia mở hệ thống thanh toán xuyên biên giới, kỳ vọng thành đối thủ SWIFT Nổi bật

Bí mật cái tên giúp VinFast làm lớp chống đạn cho xe Lạc Hồng 900 LX: Nổi danh 30 năm, chất lượng miễn bàn

Bí mật cái tên giúp VinFast làm lớp chống đạn cho xe Lạc Hồng 900 LX: Nổi danh 30 năm, chất lượng miễn bàn Nổi bật

Phát hiện "kho báu" 80.000 năm, có thể thuộc về loài người đã mất

Phát hiện "kho báu" 80.000 năm, có thể thuộc về loài người đã mất

17:07 , 29/08/2025
Đàm phán thương mại bế tắc, Trung Quốc tiếp tục ngừng mua mặt hàng ‘hái ra tiền’ của Mỹ, đẩy ngành công nghiệp hơn 400 tỷ USD của Washington vào rủi ro

Đàm phán thương mại bế tắc, Trung Quốc tiếp tục ngừng mua mặt hàng ‘hái ra tiền’ của Mỹ, đẩy ngành công nghiệp hơn 400 tỷ USD của Washington vào rủi ro

16:15 , 29/08/2025
Triệt phá đường dây rửa tiền, pha trộn xăng dầu quy mô siêu khủng: Hơn 1.000 cây xăng liên can, 350 cá nhân, doanh nghiệp bị bắt giữ, phong tỏa gần 5.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây rửa tiền, pha trộn xăng dầu quy mô siêu khủng: Hơn 1.000 cây xăng liên can, 350 cá nhân, doanh nghiệp bị bắt giữ, phong tỏa gần 5.000 tỷ đồng

15:30 , 29/08/2025
Cấm chip H20, công ty Trung Quốc vẫn "nghiện" chip NVIDIA, phải mua chip cũ để sử dụng: Lý do làm chính NVIDIA phải đau đầu

Cấm chip H20, công ty Trung Quốc vẫn "nghiện" chip NVIDIA, phải mua chip cũ để sử dụng: Lý do làm chính NVIDIA phải đau đầu

15:08 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên