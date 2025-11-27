Thủ tướng tiếp lãnh đạo tập đoàn Nhật Bản tham gia dự án điện khí 12 tỷ USD

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Hori Kenichi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mitsui được thành lập vào năm 1947, là một trong những tập đoàn hàng đầu Nhật Bản, có quy mô toàn cầu trong lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, năng lượng, thiết bị, hoá chất, thực phẩm, dệt may, tài chính...

Tập đoàn đầu tư tại Việt Nam từ năm 1991, hiện mở rộng hoạt động kinh doanh và đầu tư trên nhiều lĩnh vực, gồm năng lượng, cơ sở hạ tầng, hoá chất, tài nguyên khoáng sản và kim loại; thép, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), thực phẩm và bán lẻ, may mặc và dệt may, vận chuyển. Một số dự án đầu tư đáng chú ý, bao gồm chuỗi dự án điện khí Lô B – Ô Môn với tổng vốn 12 tỷ USD (thông qua MOECO, công ty con của Tập đoàn), Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, Công ty Thép Vina Koei...

Tại cuộc gặp, ông Hori Kenichi gửi lời chia buồn sâu sắc với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai; đánh giá cao sự lãnh đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Mitsui đánh giá Việt Nam đang phát triển nhanh, mạnh với tầm nhìn dài hạn; cho biết Mitsui cam kết hợp tác, đầu tư lâu dài và mong tiếp tục đóng góp cho tầm nhìn phát triển quốc gia, trong đó có lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Ông Hori Kenichi đã báo cáo về những bước tiến mới trong chuỗi dự án khí Lô B, đánh giá cao năng lực của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – thuộc Petro Vietnam); cho biết sẽ cùng các đối tác Việt Nam đẩy nhanh tiến độ toàn bộ chuỗi dự án.

Ông cũng trình bày kế hoạch mở rộng kinh doanh đầu tư của tập đoàn trong các lĩnh vực năng lượng và các dự án liên quan đến giảm phát thải carbon; xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam có giá trị gia tăng, đặc biệt trong ngành nông nghiệp, thuỷ sản, nhất là tôm, viên nén gỗ, thực phẩm, kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy chuyển giao tư vấn công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Tập đoàn Mitsui; đề nghị với tầm nhìn hợp tác trăm năm, Mitsui và Chủ tịch tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa Mitsui và các doanh nghiệp Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, ngày càng sâu sắc và thực chất với sự tin cậy chính trị cao. Nhật Bản là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về ODA, nằm trong nhóm các đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư, lao động, du lịch... Gần nhất, Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản vừa được tổ chức rất thành công.

Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Nhật Bản trong mối quan hệ hợp tác đầu tư, kinh doanh với các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Mitsui. Hoạt động hiệu quả của Mitsui và các doanh nghiệp lớn khác của Nhật Bản thời gian qua đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế Việt Nam như tăng cường chuyển giao công nghệ, tăng doanh thu xuất khẩu, tạo công ăn việc làm và đóng các loại thuế cho ngân sách Nhà nước.

Nhấn mạnh dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản còn rất lớn, Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh Mitsui đã có đầu tư chiến lược, lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt quyết tâm đầu tư vào dự án điện khí Lô B và dự án này đã được triển khai rất nhanh thời gian qua; cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của Mitsui trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết Việt Nam xác định tăng trưởng 2 con số mỗi năm, do đó nhu cầu năng lượng rất lớn; đề nghị với tầm nhìn hợp tác trăm năm, Mitsui và Chủ tịch tiếp tục quan tâm thúc đẩy các nội dung hợp tác giữa Mitsui và các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án khí Lô B, đưa vào khai thác sớm; mở rộng hoạt động và thị trường, nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng (gồm điện gió, điện mặt trời, khai thác dầu khí, băng cháy…), phát triển nguồn điện.

Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác lĩnh vực thủy hải sản, thương mại; thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển về thủy sản, năng lượng; chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác với Trường Đại học Hạ Long... đạt được nhiều bước tiến mới, thực chất và hiệu quả hơn nữa, năm sau hiệu quả hơn năm trước, thập kỷ sau tốt hơn thập kỷ trước, góp phần vào lợi ích chung của cả hai bên.

- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch của Mitsui trong việc tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng từ Việt Nam ra thị trường quốc tế. Đây là định hướng phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng và gia tăng hàm lượng chế biến – công nghệ trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thiện thể chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học công nghệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Các bộ, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết nhanh nhất các vướng mắc nhằm hỗ trợ tập đoàn triển khai hiệu quả các dự án, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy thương mại.