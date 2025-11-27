Thủ tướng trăn trở về giá chung cư 50-70 triệu/m2, Hội doanh nhân trẻ Việt Nam cam kết khởi công ít nhất 10.000 căn nhà ở xã hội vào năm sau

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại đại hội

Ngày 27/11, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là lực lượng doanh nhân trẻ đã tạo dấu ấn, xây dựng thương hiệu vươn ra khu vực và thế giới, góp phần nâng tầm vị thế quốc gia.

Với tinh thần "Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp tiên phong – công tư đồng hành", Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ và đội ngũ doanh nhân nâng tầm tư duy, dám nghĩ lớn, làm lớn, coi trọng tri thức và quyết đoán để không bỏ lỡ cơ hội.

Thủ tướng yêu cầu doanh nhân trẻ phải đi đầu trong: xây dựng thế hệ doanh nhân có lý tưởng và trách nhiệm xã hội; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và quản trị minh bạch; tăng cường liên kết – hợp tác để hình thành chuỗi giá trị và cụm đổi mới sáng tạo; cũng như tích cực đóng góp chính sách, đồng hành cùng Nhà nước và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện như hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ, hạn hán hay xóa nhà tạm, Thủ tướng nhấn mạnh doanh nghiệp cần tiên phong trong phát triển nhà ở xã hội để người dân, đặc biệt là người trẻ, có điều kiện an cư lạc nghiệp.

Thủ tướng đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp bất động sản cũng như những doanh nghiệp chưa từng tham gia lĩnh vực này chủ động nhận trách nhiệm xã hội, mạnh dạn đầu tư vào nhà ở xã hội, bên cạnh việc Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ.

"Giá cứ 50-70 triệu/m2 nhà chung cư thì người trẻ làm sao có tiền mua được, nếu không có giúp đỡ của gia đình, cộng đồng, xã hội, kiến tạo nhà nước. Hiện cũng đã có chính sách, thủ tục đơn giản, miễn tiền sử dụng đất. Tôi đề nghị hội có chương trình, kêu gọi doanh nhân dấn thân vào và cần giao nhiệm vụ, nói đi đôi với làm" - Thủ tướng nêu vấn đề.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp bằng chính sách thông thoáng, hạ tầng đồng bộ, quản lý hiệu quả; đồng thời áp dụng quy trình minh bạch, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, và tiếp tục hoàn thiện thể chế để thúc đẩy phát triển.

Trước gợi ý của Thủ tướng về câu chuyện nhà ở xã hội trước tình hình giá bất động sản tăng cao, ông Đặng Hồng Anh cho biết: "Sau khi bàn bạc gấp với Thường trực Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội cam kết năm 2026 sẽ khởi công ít nhất 10.000 căn nhà ở xã hội. Các hội viên sẽ đăng ký để báo cáo đến Thủ tướng".

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, cam kết có các hành động cụ thể, tiếp tục khẳng định vị thế của Hội.

Thứ nhất, Hội sẽ luôn giữ vững tinh thần “Tiên phong đổi mới - Kiến tạo giá trị”; luôn dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và không đi theo lối mòn. Thứ hai, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ luôn hành động quyết liệt; biến nghị quyết thành việc thật; lan tỏa tinh thần “Doanh nhân trẻ phụng sự”. Thứ ba, Hội sẽ là cầu nối tin cậy nhằm bảo vệ quyền lợi hội viên, đồng hành tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, để không ai phải đi một mình.

Cuối cùng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ lấy hiệu quả làm thước đo, công bố các chỉ số đo lường minh bạch - cam kết một nhiệm kỳ thực chất, tạo giá trị thật.

Ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc FPT

Tham luận tại đại hội, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc FPT – cho biết dù khu vực tư nhân đóng góp tới 42% GDP, sử dụng 75% lao động và tạo ra 55% tổng thu nhập của nền kinh tế, lực lượng này vẫn chưa đủ khả năng cạnh tranh trực diện với các tập đoàn lớn toàn cầu.

Theo ông, doanh nhân trẻ đang chịu áp lực lớn khi phải đầu tư mạnh vào công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Từ đó, ông đề xuất ba hướng bứt phá: phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy khoa học công nghệ, dữ liệu và các dạng năng lượng – nhiên liệu mới; cùng với đổi mới mô hình kinh doanh và xây dựng hệ sinh thái liên kết để chia sẻ giá trị.



