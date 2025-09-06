Thủ tướng: VNPT tiếp tục phát huy truyền thống đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của VNPT - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đây là lần thứ 2, Tập đoàn VNPT vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động vì những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong diễn văn tại buổi lễ, ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT chia sẻ, trải qua chặng đường 80 năm hình thành và phát triển, từ "Ban giao thông chuyên môn" khởi sinh trong những ngày Tổng khởi nghĩa Tháng Tám lịch sử - đến ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam - ngành thông tin và truyền thông Việt Nam, Tập đoàn VNPT luôn là người "con cả", kế thừa truyền thống lịch sử của ngành, qua đó phát triển song hành cùng chiều dài phát triển của đất nước.

Ông Tô Dũng Thái, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Danh hiệu Anh hùng Lao động là sự ghi nhận đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực mang lại kết quả thiết thực của VNPT trong suốt những năm qua; là nguồn động viên to lớn thôi thúc mỗi cán bộ, người lao động VNPT tiếp tục lao động sáng tạo, dấn thân phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân.

Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Tập đoàn VNPT phát triển đột phá, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển, với kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP, nằm trong nhóm 50 nước dẫn đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ số; nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về chính phủ điện tử và kinh tế số.

Ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc Tập đoàn cho biết những năm gần đây, VNPT đã vận hành chiến lược VNPT 4.0 trong giai đoạn mới, không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống mà còn trở thành doanh nghiệp công nghệ, cung cấp dịch vụ số, tiên phong góp phần dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia từ những ngày đầu tiên.

Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm cho biết, trong gần 10 năm, Tập đoàn đã có bước tiến vượt bậc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về hiệu quả hoạt động, trong gần 10 năm, Tập đoàn đã có bước tiến vượt bậc, quy mô lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước tăng gấp đôi so với đầu giai đoạn. Đến thời điểm này, doanh thu dịch vụ số cũng đã tăng trưởng quy mô, đóng góp 15% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Huỳnh Quang Liêm cam kết VNPT sẽ phát huy cao nhất tinh thần Anh hùng Lao động trong thời kỳ mới, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt trong hành động, nhanh chóng hiện thực hóa các nhiệm vụ chiến lược được giao, để VNPT tiếp tục là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tập đoàn hàng đầu về công nghệ số của đất nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai cho VNPT, phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá trong hành trình 80 năm qua, VNPT đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát triển gắn bó mật thiết với lịch sử cách mạng và sự nghiệp xây dựng, đổi mới và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao tặng Danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ hai cho VNPT - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

"Từ lực lượng Bưu điện ra đời trong Cách mạng (ngày 15/8/1945) còn non trẻ, kỹ thuật còn thô sơ, nhưng ngành luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: "Việc liên lạc là một việc quan trọng bậc nhất trong công tác cách mạng…", đã đem tất cả sức lực, trí tuệ và cả xương máu của mình, vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn, hiểm nguy để xây dựng và giữ vững "huyết mạch thông tin", góp phần quan trọng làm nên thành công của 2 cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, phục vụ đời sống nhân dân và "lột xác" trong 10 năm qua, từ nhà cung cấp viễn thông truyền thống trở thành Tập đoàn hàng đầu về công nghệ số của đất nước ngày nay, tiên phong trong nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các đột phá chiến lược về hạ tầng, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển đất nước", Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng khái quát 5 thành tựu chính của Tập đoàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đánh giá cao truyền thống vẻ vang, anh hùng của VNPT, tinh thần tiên phong, gương mẫu, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua chính mình của các thế hệ lãnh đạo, Thủ tướng khái quát 5 thành tựu chính của Tập đoàn.

Thứ nhất, là lực lượng đóng góp đắc lực vào thành công của các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thủ tướng, ngành đã đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt từ Trung ương ra chiến trường và ngược lại từ chiến trường về Trung ương; bảo đảm liên lạc cho nhân dân từ vùng an toàn tới vùng địch chiếm đóng, giữa hai miền Nam - Bắc trong kháng chiến, góp phần làm nên những chiến thắng lẫy lừng của dân tộc, bảo vệ nền độc lập, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ. Trong quá trình đó, gần 1 vạn người con ưu tú của ngành không quản gian khổ, tính mạng, đã anh dũng hy sinh trên các mặt trận ác liệt, bảo vệ và duy trì "huyết mạch thông tin" của cách mạng.

Thứ hai, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành bưu điện, trong đó có VNPT luôn giữ vai trò là một trụ cột về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, không chỉ phục vụ hiệu quả đời sống của xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa KHCN trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực phát triển mới của đất nước.

Trong gần 40 năm Đổi mới, VNPT đã vượt lên chính mình, đổi mới toàn diện cách nghĩ, cách làm, thực hiện mục tiêu chiến lược: Đi thẳng lên hiện đại, phát triển nhanh mạng lưới và dịch vụ, tăng nhanh lưu lượng và doanh thu, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin của xã hội và đòi hỏi đổi mới năng lực quản trị của đất nước, doanh nghiệp trong hầu hết các lĩnh vực, từ y tế, giáo dục, tài chính, giao thông đến nông nghiệp, công nghiệp, du lịch... Đặc biệt, VNPT đã đóng góp quan trọng trong xây dựng hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành phòng chống đại dịch COVID-19, trực tuyến thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

Thủ tướng đề nghị VNPT tiên phong thực hiện 5 nhiệm vụ chính - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh tăng trưởng tốt. Năm 2024, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt trên 60 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2023, tăng trên 18,7% so với năm 2015 là năm đầu tiên Tập đoàn thực hiện tái cơ cấu. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt gần 6,1 nghìn tỷ đồng, tăng 76,2%, nộp ngân sách nhà nước hợp nhất đạt gần 5,6 nghìn tỷ đồng, tăng 81,5% so với năm 2015. Vốn đầu tư hiện nay tăng 5.800 tỷ, gấp gần 2 lần so với thực hiện năm 2015. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển đất nước.

Thứ ba, giữ vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia.

Hiện nay với khoảng 1.000 kỹ sư công nghệ cốt lõi ở Tập đoàn và hơn 2.000 kỹ sư công nghệ chất lượng cao ở chi nhánh các tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp hình thành mạng lưới nhân lực công nghệ số rộng khắp, đóng góp quan trọng vào tiến trình "Bình dân học vụ số", xây dựng "Xã hội số", "Chính phủ số", "Doanh nghiệp số".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức gắn biển công trình cáp đất Việt Nam-Lào-Thái Lan- Malaysia-Singapore của Tập đoàn VNPT - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thực tế, Tập đoàn đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật và đặc biệt là năng lực triển khai thực tế đối với nhiều dự án hạ tầng số trọng yếu như: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hơn 100 triệu dữ liệu dân số, Cổng dịch vụ công quốc gia hiện có trên 7 triệu tài khoản và cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến, Nền tảng thanh toán dịch vụ công kết nối 34 tỉnh/thành phố và các bộ, ngành, Hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ hàng chục triệu giao dịch mỗi tháng, Trục liên thông văn bản quốc gia xử lý hàng trăm triệu văn bản điện tử...

Những nỗ lực đó đã góp phần đưa Việt Nam lần đầu tiên lọt vào nhóm quốc gia có chỉ số Chính phủ điện tử mức "Rất cao" vào năm 2024, đứng thứ 71/193 các quốc gia do Liên Hợp Quốc xếp hạng, tăng 15 bậc so với năm 2022, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một "Việt Nam số" phát triển thịnh vượng.

Thủ tướng cùng các nguyên lãnh đạo của Tập đoàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ tư, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh và chủ quyền số của đất nước.

VNPT là lực lượng quan trọng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong mọi tình huống, kể cả khi thiên tai, dịch bệnh, khẩn cấp… VNPT cũng là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng các giải pháp công nghệ để bảo vệ an ninh, an toàn và bảo mật dữ liệu công dân và mạng truyền số liệu chuyên dùng của hệ thống chính trị, bảo vệ chủ quyền số quốc gia, phòng ngừa chiến tranh mạng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong kỷ nguyên số.

Thứ năm, thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao vị thế Việt Nam.

Với việc phóng thành công hai vệ tinh viễn thông thương mại Vinasat-1 (năm 2008) và Vinasat-2 (năm 2012), VNPT đã đặt dấu mốc lịch sử của viễn thông Việt Nam và khẳng định chủ quyền quốc gia ngoài vũ trụ.

Tập đoàn đã ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, mang đến cơ hội chuyển giao công nghệ và năng lực quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo ra thế giới. Các sản phẩm, dịch vụ "Make in Vietnam" của VNPT đã góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu quốc gia, khẳng định trí tuệ Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã trao tặng VNPT nhiều danh hiệu cao quý, như Huân chương Hồ Chí Minh (1990), Huân chương Sao Vàng (1995), Huân chương Lao động hạng Nhất (2009), Danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ nhất (2009).

Thủ tướng cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Tập đoàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi

Theo Thủ tướng, ngày nay, thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, Internet vạn vật, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo... Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đặt ra cho mọi quốc gia, mọi doanh nghiệp.

Đối với Việt Nam, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sắp tới Trung ương sẽ ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước sẽ tạo thêm những cú hích cho kinh tế nhà nước phát triển xứng tầm, trong đó có Tập đoàn VNPT.

Với Tập đoàn, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 và mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 186/NQ-CP ngày 25/6/2025 sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, Tổng công ty Truyền thông vào Công ty Mẹ của Tập đoàn.

Thủ tướng tham quan phòng triển lãm và các sản phẩm công nghệ của Tập đoàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo các quyết định, chỉ đạo, định hướng phát triển của Tập đoàn sẽ trở thành tập đoàn công nghệ lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số làm chủ đạo, sở hữu và khai thác nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia, là nhà sáng tạo tiên phong nghiên cứu làm chủ công nghệ số và cung cấp hệ sinh thái số trong mọi lĩnh vực đời sống KTXH, dựa trên thế mạnh về các nền tảng số, công nghệ lõi và an toàn an ninh mạng…

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8,3-8,5%, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, thay đổi tư duy, cách làm theo phương châm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, doanh nghiệp"; "phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn" với cách tiếp cận thực tiễn, phản ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế diễn biến rất nhanh, tập trung tái cơ cấu Tập đoàn.

Với tinh thần coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán, lấy con người làm trung tâm, chuyển đổi số làm động lực, khoa học công nghệ làm nền tảng, Thủ tướng đề nghị VNPT tiên phong thực hiện 5 nhiệm vụ chính.

Một là, gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi . Chủ động đầu tư, nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng các công nghệ lõi, then chốt như AI, Big Data, Cloud, IoT, 5G/6G, an ninh mạng; cần đầu tư mạnh mẽ vào các phòng Lab nghiên cứu, hợp tác với các viện, trường đại học trong nước và quốc tế để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ công nghệ "made in Vietnam", có tính cạnh tranh cao.

Hai là, chủ động kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia thông qua xây dựng hệ sinh thái mở để đồng hành, hỗ trợ các Start-up công nghệ phát triển, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, giải pháp đột phá. VNPT cần trở thành một "bệ phóng" cho các ý tưởng sáng tạo, góp phần hình thành một cộng đồng công nghệ sôi động, gắn kết với nhau và gắn kết với nền kinh tế.

Ba là, giữ vai trò "nòng cốt" trong chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy xây dựng hạ tầng số thông qua: Triển khai đồng bộ hạ tầng số quốc gia, đảm bảo kết nối an toàn, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; phát triển các nền tảng số dùng chung, phục vụ hiệu quả, an ninh, an toàn cho "Chính phủ số", "Kinh tế số", "Xã hội số", "Công dân số" và hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia mạnh mẽ vào tiến trình chuyển đổi số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Bốn là, gắn kết phát triển kinh tế với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. VNPT cần quyết liệt thực hiện các giải pháp công nghệ, góp phần đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới, bền vững của đất nước, chiếm ít nhất 20% GDP và giúp tăng trưởng GDP cả nước đạt 8,3-8,5% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới; tiến tới kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030 theo mục tiêu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng, giữ vững chủ quyền số quốc gia; trở thành lực lượng nòng cốt trong phòng chống chiến tranh mạng, bảo vệ dữ liệu công dân và hệ thống chính trị trên môi trường mạng.

Năm là, phát huy sức mạnh truyền thống ngành bưu điện cách mạng và con người VNPT nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư công nghệ chất lượng cao, có tầm nhìn xa trông rộng, bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân, dám hy sinh, dám tiên phong trong đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đóng góp đắc lực vào thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ chế thuận lợi để VNPT phát huy tối đa tiềm năng, hoàn thành sứ mệnh; chúc VNPT vững bước, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là một trụ cột của hạ tầng số quốc gia và tin tưởng VNPT sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần quan trọng hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, vững bước vào kỷ nguyên mới thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.