Thủ tướng: Vừa tự lực, tự cường, vừa đẩy mạnh hợp tác để TPHCM trở thành "siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số"

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì chương trình đối thoại "CEO 500 – Tea Connect" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Stephan Mergenthaler; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương quốc tế và Việt Nam; Chủ tịch, Tổng Giám đốc các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu quốc tế và Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 do UBND TPHCM chỉ đạo, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành và WEF tổ chức. Với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số", Diễn đàn diễn ra từ 24-30/11/2025, với chuỗi hoạt động trọng điểm trong ba ngày 25-27/11/2025, dự kiến quy tụ hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Trong đó, chương trình "CEO 500 – Tea Connect" là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ và TPHCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tại chương trình, các đại biểu được nghe giới thiệu chiến lược và không gian phát triển của TPHCM giai đoạn 2026-2030, định hướng 2045; các dự án trọng điểm và chiến lược trong định hướng phát triển của TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại chương trình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang, TPHCM đang triển khai chiến lược tái cấu trúc không gian phát triển, định hình mô hình đô thị đa cực đa trung tâm, hướng tới 3 vùng động lực và các hành lang kinh tế, dựa trên 5 trụ cột chiến lược bao gồm: Công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, trong đó công nghệ số, bán dẫn, dữ liệu lớn là động lực xuyên suốt; logistics và thương mại tự do, gắn với cảng biển – cảng hàng không – khu mậu dịch tự do; phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế; du lịch và công nghiệp văn hóa, tạo giá trị gia tăng từ văn hóa sáng tạo nghệ thuật, sự kiện quốc tế; giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, hướng đến chuẩn khu vực và quốc tế.

Các đại biểu tập trung thảo luận vào những vấn đề thiết thực mà doanh nghiệp quan tâm trong bối cảnh TPHCM đang định vị lại vai trò "siêu đô thị động lực", bao gồm: Hợp tác trong chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, nhu cầu hạ tầng số và hạ tầng chiến lược mới, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nhân lực trình độ cao đặc biệt là trong AI và công nghệ số, cũng như khai thác tiềm năng hợp tác công – tư (PPP) trong các dự án chiến lược.

"Thành công của các bạn là thành công của Việt Nam"

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời chào, chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm và của cá nhân tới các đại biểu; đồng thời bày tỏ chia sẻ tới các địa phương, người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi thiên tai, mưa lũ lịch sử; trân trọng cảm ơn WEF đã đồng hành, hỗ trợ tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại TPHCM theo đề nghị của Thủ tướng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình đối thoại - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá cao các ý kiến tại chương trình đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho phía Việt Nam tiếp tục thực hiện các công việc để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra: Tới năm 2030 trở thành nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tới năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Theo Thủ tướng, đây là mục tiêu rất thách thức, đầy khó khăn, nhưng không thể không làm, với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Nhận định chung về bối cảnh quốc tế hiện nay, Thủ tướng cho rằng tăng trưởng thế giới chậm lại, nợ công tăng lên, thương mại toàn cầu giảm dẫn tới lưu thông hàng hóa sụt giảm, chuỗi cung ứng đứt gãy, ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh và việc làm, sinh kế, thu nhập của người dân. Cùng với đó là xung đột, căng thẳng ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sự phát triển chung.

Về các yếu tố nền tảng và quan điểm phát triển của Việt Nam , Thủ tướng cho biết Việt Nam nhất quán tập trung xây dựng 3 yếu tố nền tảng: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Việt Nam nhất quán quan điểm: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội - an ninh - an toàn - an dân; lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển, con người là nhân tố quyết định; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Thủ tướng nhấn mạnh các yếu tố nền tảng và quan điểm phát triển của Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng thời, Việt Nam tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh) và 6 chính sách trọng tâm sau.

Thứ nhất, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thứ hai , thực hiện nhất quán chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế; vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi sự chung tay, đoàn kết, hợp tác của các nước trước các vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu.

Thứ ba , bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; thực hiện chính sách quốc phòng"4 không": Không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Thứ tư , phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội- "văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - "văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất", văn hóa có tính khoa học, dân tộc, đại chúng.

Thứ năm, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, bảo đảm tiếp cận bình đẳng về y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao…, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thứ sáu , tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cho biết mục tiêu ưu tiên là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về những thành tựu đạt được, Thủ tướng cho biết sau gần 40 năm Đổi mới, từ một nước bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước; có quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều nước G20; ký 17 FTA với hơn 60 nước.

Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển với quy mô GDP tăng từ khoảng 4 tỷ USD lên khoảng 510 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới; thu nhập bình quân đầu người từ khoảng 100 USD sau chiến tranh lên khoảng 5.000 USD, thuộc nhóm các nước thu nhập trung bình cao và nằm trong nhóm 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư, hàng đầu thế giới (quy mô thương mại quốc tế năm 2025 khoảng 900 tỷ USD). Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc trong 5 năm qua theo xếp hạng của Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh hiện nay, Thủ tướng cho biết mục tiêu ưu tiên là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng. Trong nỗ lực này của Việt Nam, có đóng góp của bạn bè, đối tác quốc tế, trong đó có các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng trân trọng sự hợp tác, giúp đỡ, đồng hành và đóng góp quý báu của các doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhấn mạnh tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, "đoàn kết để có sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố, tăng cường niềm tin".

Thủ tướng: Vừa tự lực, tự cường, vừa đẩy mạnh hợp tác để TPHCM trở thành "siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số" - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Để thực hiện 5 trụ cột phát triển của TPHCM như Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã trình bày, Thủ tướng nêu rõ 5 nội dung quan trọng cần sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế, gồm: Huy động nguồn vốn (trong đó có việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM trong năm nay); phát triển hạ tầng số; xây dựng thể chế thông thoáng, cạnh tranh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quản trị thông minh.

Để làm được điều này, Việt Nam và TPHCM xác định tinh thần tự lực, tự cường, "đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình", lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nhưng không thể thiếu sự hỗ trợ, hợp tác của bạn bè, đối tác quốc tế và lịch sử Việt Nam cũng đã cho thấy điều này.

Nêu rõ TPHCM là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu kinh tế Việt Nam, có truyền thống năng động, sáng tạo; Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Thành phố sẽ sáng tạo hơn nữa, tự lực tự cường hơn nữa và rút được kinh nghiệm từ những bài học cả thành công và không thành công để tiếp tục là trung tâm kinh tế lớn nhất, đầu tàu kinh tế của Việt Nam và trở thành một siêu đô thị quốc tế như định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm, cạnh tranh với các thành phố lớn trong khu vực, trên thế giới.

Cảm ơn các đại biểu dự Diễn đàn đã cổ vũ, động viên, bên cạnh, đồng hành cùng TPHCM và Việt Nam, Thủ tướng mong các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, cùng TPHCM với phương châm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, TPHCM phát triển, doanh nghiệp và người dân thụ hưởng", với tinh thần "coi trọng trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán kịp thời", tôn trọng, bình đẳng, đoàn kết, "muốn đi xa phải đi cùng nhau", "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng, cùng phát triển, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào", phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, mang lại lợi ích cho các bên và góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại trong bối cảnh hiện nay.

"Thành công của các bạn là thành công của Việt Nam, các bạn không thành công là chúng tôi không thành công", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến trao thảo thuận hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và quốc tế - Ảnh: VGP/Nhật Bắc