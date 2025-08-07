Thủ tướng yêu cầu NHNN khẩn trương xây dựng lộ trình, thí điểm bỏ room tín dụng từ năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 128/CĐ-TTg ngày 6/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Trong 07 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực trên hầu hết các lĩnh vực; nhiều chỉ tiêu, chỉ số quan trọng về tăng trưởng, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, thu ngân sách nhà nước, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng… tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, nhưng so với mục tiêu, yêu cầu còn phải phấn đấu, nỗ lực hơn nữa; đặc biệt là tư duy phải đổi mới và hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Những tháng cuối năm 2025, mục tiêu, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ là tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bội chi, nợ công trong phạm vi được Quốc hội cho phép; quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng cao.

Để đạt được mục tiêu nêu trên cần phải có giải pháp cụ thể, khả thi để tăng thêm nguồn lực phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Theo dõi sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới, trong nước, kịch bản tăng trưởng kinh tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ theo đúng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ, các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ, hài hòa, nhịp nhàng, đồng bộ với chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đồng thời kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

b) Khẩn trương xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026; trong đó cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cho các tổ chức tín dụng hoạt động có hiệu quả, lành mạnh, có khả năng quản trị, điều hành tốt, tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng và chỉ số chất lượng tín dụng an toàn cao…, bảo đảm công khai, minh bạch; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, không để xảy ra rủi ro hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng và kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu đề ra.

c) Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025" theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2022, trong đó tập trung đẩy mạnh xử lý nợ xấu, triển khai các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh, bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, lành mạnh đi đôi với kiểm soát chặt chẽ nợ xấu.

d) Tăng cường theo dõi, thanh tra, kiểm tra và giám sát chặt chẽ, toàn diện hoạt động của các tổ chức tín dụng; có biện pháp ngăn chặn, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau", doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái không lành mạnh, ban lãnh đạo, ban điều hành và người có liên quan… không đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, an ninh tiền tệ quốc gia.

đ) Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số... để có thêm dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...) theo chủ trương của Chính phủ, bảo đảm mở rộng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

e) Rà soát xây dựng, bổ sung ngay các cơ chế, chính sách ưu tiên để triển khai hiệu quả, quyết liệt hơn nữa chương trình tín dụng đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số… Thực hiện chính sách phải kịp thời, hiệu quả; không hình thức, dứt khoát không để có tiền mà không giải ngân được.

g) Khẩn trương xây dựng kế hoạch điều hành chính sách tiền tệ các tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2025.



