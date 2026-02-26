Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm tiêu cực, thao túng trong mua nhà ở xã hội

220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công

Sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính , Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với đầu cầu 34 tỉnh, thành phố.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, từ sau phiên họp thứ 5, việc triển khai chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cung cầu thị trường từng bước cân bằng hơn; đặc biệt trong phát triển nhà ở xã hội, nhiều địa phương hoàn thành và vượt chỉ tiêu; cơ sở dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản bắt đầu được vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Năm 2026, các địa phương được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội. Đến nay, cả nước có 220 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215 nghìn căn.

Như vậy, lũy kế đến nay, cả nước đã có 737 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 701.347 căn. Con số này đạt trên 70% so với chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn hộ tới năm 2030, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn hộ trong năm 2028 là khả thi.

Phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như cung bất động sản tăng nhưng giá chưa giảm; chất lượng nguồn cung chưa phù hợp; việc vận hành Quỹ nhà ở tại một số địa phương chưa mang lại hiệu quả cao…

Thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động còn lúng túng trong thực hiện ở cấp cơ sở. Một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến chưa kiểm soát được.

Tại phiên họp, các đại biểu cho rằng, cần các chính sách nhằm tăng cường quỹ đất dành cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân có thu nhập trung bình; đẩy nhanh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng, trong đó nghiên cứu ưu tiên bố trí quỹ đất làm nhà ở thương mại có giá phù hợp…

Lợi ích hài hòa – Nhân dân thụ hưởng

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, thời gian tới, mục tiêu là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập; tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc; giảm giá thành sản phẩm; thủ tục, quy trình thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân (Ảnh minh họa)

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý, thực hiện phương châm 36 chữ: Nhận thức đúng tầm – Tư duy đột phá – Chính sách phù hợp – Thị trường kiểm soát - Vướng mắc tháo gỡ - Số hóa thủ tục – Phát triển bao trùm – Lợi ích hài hòa – Nhân dân thụ hưởng.

Giao các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập, trình cấp có thẩm quyền; kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2030; chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội, cũng như liên quan thị trường bất động sản nói chung.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, định kỳ hàng tháng gửi số liệu giải ngân về Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi.

Thủ tướng cũng lưu ý kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.