Thu xếp nguồn vốn 8,3 tỷ USD cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

30-09-2025 - 07:59 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều 29/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính cùng các cơ quan liên quan rà soát, tính toán phương án thu xếp nguồn vốn triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ngày 29/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nghe báo cáo kết quả Phiên họp thứ nhất của Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt - Trung và rà soát tình hình, tiến độ thực hiện các công việc, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo yêu cầu đã đề ra.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng dài khoảng 419 km với tổng vốn 203.231 tỷ đồng, tương đương 8,37 tỷ USD, khởi công trong năm 2025 và phấn đấu hoàn thành năm 2030.

Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần tự chủ, tích cực, chủ động, làm ngay những việc có thể làm được và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc, kiên trì trao đổi để đạt mục tiêu.

Giao nhiệm cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng khẩn trương thực hiện, thẩm định, công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định của luật pháp, quy định quốc tế, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Bộ Tài chính chủ trì cùng các cơ quan liên quan rà soát, tính toán phương án thu xếp nguồn vốn, trong đó chủ động nguồn vốn của Việt Nam và nghiên cứu đề xuất phương án vay vốn hiệu quả nhất. Bộ Tài chính đồng thời tiếp tục làm việc cụ thể với Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á về khả năng vay vốn cho dự án; báo cáo Thường trực Chính phủ trong tháng 10.

Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể về đường găng tiến độ, giải phóng mặt bằng, các dự án hợp phần. Trong đó, với dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga, sử dụng vốn trong nước), Thủ tướng yêu cầu hoàn thành các công việc để khởi công dự án trong năm 2025.

Liên quan hiệp định nối ray đường sắt khổ tiêu chuẩn giữa hai nước, Thủ tướng chỉ đạo thống nhất về hồ sơ, phương án kỹ thuật trong tháng 9/2025.

Về hợp tác phát triển công nghiệp đường sắt, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm triển khai từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp, làm đến đâu chắc đến đấy.

Khẩn trương chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Theo Văn Kiên

Tiền phong

