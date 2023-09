Thua lỗ suốt 1 thập kỷ, một doanh nghiệp mang khoản lãi trăm tỷ cho Sudico

Phối cảnh dự ánh New City Phố Nối - dự án do Thăng Long - công ty liên kết của Sudico làm chủ đầu tư.

Nội dung chính:

CTCP Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long (Thăng Long) liên tục thua lỗ suốt một thập kỷ qua, khiến khoản đầu tư của Sudico giảm giá từ 115 tỷ đồng xuống còn 52 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Tháng 5/2023, Sudico đã thanh lý khoản đầu tư vào Thăng Long với giá 160 tỷ đồng và hạch toán lợi nhuận 109 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận từ thoái vốn công ty Thăng Long giúp Sudico có lãi trong nửa đầu năm 2023.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - HoSE: SJS) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023.

Cuối cùng, công ty liên kết đã mang lại lợi nhuận cho Sudico sau hơn một thập kỷ thua lỗ.

Hơn một thập kỷ thua lỗ, vẫn bán “được giá”

Sudico đầu tư vào Thăng Long với tỷ lệ sở hữu 30%, hạch toán như một công ty liên kết. Giá trị gốc của khoản đầu tư là 115 tỷ đồng. Suốt hơn 1 thập kỷ qua, Thăng Long thường xuyên thua lỗ. Với tỷ lệ sở hữu 30%, mỗi năm Sudico hạch toán vài tỷ đồng thua lỗ, ghi giảm giá trị khoản đầu tư này.

Trong hai năm trở lại đây (2021 và 2022), giá trị khoản thua lỗ tăng đột biến, lần lượt đạt 31 và 11 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, khoản đầu tư của Sudico vào Thăng Long đã “hao hụt” 63 tỷ đồng, còn 52 tỷ đồng.

Tháng 5/2023, Sudico chính thức thanh lý khoản đầu tư nói trên, chấm dứt chuỗi thua lỗ triền miên mà doanh nghiệp này phải gánh chịu.

Báo cáo của Sudico cho biết ngày 17/5/2023, công ty đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Thăng Long cho một cá nhân với giá 160 tỷ đồng, cao hơn giá gốc khoản đầu tư của Sudico. So với giá trị còn lại (52 tỷ đồng), Sudico ghi nhận lãi gần 109 tỷ đồng trong thương vụ thoái vốn này.

Đáng chú ý, 1 ngày trước khi chính thức chuyển nhượng cổ phần, vào ngày 16/5/2023, Sudico ký một hợp đồng đặt cọc cho một cá nhân nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại một doanh nghiệp bất động sản. Số tiền cọc phải thu là 70 tỷ đồng.

Thăng Long được giới thiệu là một doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ 24,5 tỷ đồng (vào tháng 7/2010). Công ty không đăng ký giao dịch hay niêm yết. Nếu Thăng Long không tăng vốn, số lượng cổ phần sở hữu của Sudico là 30%, tương đương 735.000 cổ phiếu. Với mức giá 160 tỷ đồng, Sudico đã thanh lý khoản đầu tư này với mức giá tới 217.000 đồng/cổ phiếu.

Thăng Long là chủ đầu tư 2 dự án V-Green City và New City Phố Nối (hai phân khu của một dự án tổng thể thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên) với diện tích 100 ha. Hai dự án đang được chào bán rộng rãi trên các sàn giao dịch bất động sản với nhiều loại hình sản phẩm.

Việc thoái vốn hoàn toàn khỏi Thăng Long giúp Sudico ghi nhận khoản lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng. Nhưng Sudico cũng sẽ không còn lợi ích tại các dự án bất động sản tại Hưng Yên do Thăng Long làm chủ đầu tư, dự kiến sẽ được ghi nhận lợi nhuận vào thời gian tới.

Hoạt động kinh doanh chính suy giảm

Nửa đầu năm 2023, Sudico đạt 73 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 70% so với cùng kỳ 2022. Lãi gộp của công ty chỉ còn gần 6 tỷ đồng, không đủ chi tả các chi phí hoạt động trong kỳ (bao gồm chi phí bán hàng 1 tỷ đồng và chi phí quản lý 22 tỷ đồng). Kết quả Sudico vẫn lãi sau thuế 69 tỷ đồng nhờ thương vụ thoái vốn khỏi Thăng Long. So với nửa đầu năm 2022, lợi nhuận của Sudico bằng 3,6 lần.

Sudico vẫn “mắc kẹt” tại dự án Nam An Khánh với giá trị hàng tồn kho lên tới 3.770 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Khu đô thị mới Nam An Khánh nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, thuộc địa bàn hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức - Hà Nội. Dự án Nam An Khánh được Sudico giới thiệu có diện tích sử dụng đất là 288.8 ha, trong đó 15,3 ha trong dự án khu vực xã An Khánh được quy hoạch làm khu dịch vụ cho các hộ dân bị thu hồi đất. Tổng diện tích đất quy hoạch cho xây dựng khu đô thị mới là 189,7 ha.

Tuy nhiên, sau hơn 15 năm xây dựng (khởi công từ năm 2008), dự án vẫn vẫn còn dang dở, chưa đồng bộ về hạ tầng.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, Chủ tịch Sudico cho biết trong năm nay sẽ tập trung vào việc hoàn thiện pháp lý dự án Nam An Khánh. Tính đến cuối quý II/2023, người mua đã trả trước gần 70 tỷ đồng cho dự án này.

Hàng nghìn tỷ đồng tồn đọng tại các dự án, Sudico đã nhiều lần “khất” cổ tức năm 2016 và 2017 do không sẵn nguồn tiền. Số tiền cổ tức phải trả của Sudico lên tới 213 tỷ đồng, vừa được công ty hạch toán sang nợ dài hạn, trong khi năm 2022 vẫn được coi là nợ ngắn hạn. Với việc chuyển đổi này, việc nợ cổ tức của Sudico có thể sẽ tiếp tục kéo dài.