Thực hiện lệnh bắt tạm giam "Tổng Giám đốc" Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1981

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thành (SN 1981), trú 47 Trưng Nhị, phường Hải Châu để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà H.T.K (SN 1989) tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 5,89 tỷ đồng thông qua việc rao bán đất tại “dự án” Cella Central.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Vào cuộc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, tháng 8/2022, bà K đến Công ty Cổ phần Ý An Khang (đường 2/9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) gặp ông Nguyễn Ngọc Thành – người tự xưng là Tổng giám đốc doanh nghiệp.

Thành giới thiệu bà K mua lô đất số 16, diện tích 98m² với giá hơn 6,5 tỷ đồng. Tin tưởng vào giấy tờ và lời cam kết của ông Thành, bà K lần lượt chuyển vào các tài khoản do Thành cung cấp số tiền gần 6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi đến hạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ông Thành liên tục trì hoãn, viện lý do “chưa ra sổ”. Đến tháng 9/2023, bà K phát hiện thửa đất trên đang bị thế chấp tại ngân hàng, bị tạm dừng giao dịch theo quyết định của Tòa án.

Đặc biệt: “dự án Cella Central” hoàn toàn không hề tồn tại, do chính Thành tự vẽ sơ đồ, phân lô để rao bán trái phép.