Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thực hư chuyện Mỹ ôm nợ 250% GDP

25-08-2025 - 20:57 PM | Tài chính quốc tế

Mỹ có nguy cơ đối mặt với vòng xoáy nợ – lạm phát – suy thoái.

Thực hư chuyện Mỹ ôm nợ 250% GDP- Ảnh 1.

Mỹ đang bước vào một giai đoạn lịch sử đầy rủi ro khi nợ công leo thang với tốc độ chưa từng có. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) thậm chí còn vẽ ra một kịch bản gây sốc, rằng nếu các chính sách hiện nay tiếp tục duy trì mà không có biện pháp điều chỉnh, nợ liên bang có thể đạt tới mức 250% GDP vào năm 2054. Con số khiến giới tài chính quốc tế rùng mình, không chỉ bởi quy mô khổng lồ, mà còn bởi sức ép mà nó sẽ tạo ra cho lãi suất, lạm phát và uy tín của đồng đô la Mỹ.

Để thấy sự nghiêm trọng, hãy nhớ rằng nợ công của Mỹ hiện đã trên 100% GDP, cao nhất kể từ sau Thế chiến II. Ngay cả trong kịch bản “ôn hòa” hơn mà CBO đưa ra, tỷ lệ này cũng sẽ leo lên 166% GDP trong ba thập kỷ tới. Nếu kéo dài các gói cắt giảm thuế và chi tiêu không kiểm soát, con số hoàn toàn có thể bùng nổ lên 214% hoặc thậm chí 250% GDP.

Nợ tác động trực tiếp đến lãi suất và lạm phát. Khi nhu cầu vay vốn của Nhà Trắng quá lớn, áp lực đè nặng lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – cơ quan vốn được kỳ vọng độc lập trong điều hành chính sách tiền tệ. Đây là tình trạng mà các nhà kinh tế gọi là “fiscal dominance”: khi chính sách tài khóa chi phối chính sách tiền tệ. Nếu Fed bị buộc phải giữ lãi suất thấp để giảm gánh nặng nợ, lạm phát sẽ trở thành quả bom hẹn giờ.

Thực tế, những tín hiệu nguy hiểm đã xuất hiện. Từ năm 2022 đến 2024, Mỹ trải qua giai đoạn lạm phát cao nhất trong bốn thập kỷ, có lúc lên tới 9%, khiến Fed phải nâng lãi suất lên trên 5% – mức chưa từng thấy kể từ trước khủng hoảng tài chính 2008. Kết quả là nợ công phình to thêm khi chi phí trả lãi ngày càng nặng nề.

Giới quan sát lo ngại rằng trong tương lai, áp lực chính trị từ Nhà Trắng hoặc Quốc hội có thể buộc Fed phải “mềm lòng”, đặt mục tiêu nợ nần lên trên mục tiêu kiểm soát giá cả. Một khi điều đó xảy ra, đồng đô la sẽ mất dần uy tín và Mỹ có nguy cơ đối mặt với vòng xoáy nợ – lạm phát – suy thoái.

Một số nhà phân tích thậm chí cảnh báo về viễn cảnh mất xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Các tổ chức như S&P từng hạ bậc tín nhiệm Mỹ năm 2011 khi Quốc hội lâm vào bế tắc nâng trần nợ. Nếu kịch bản 250% GDP trở thành hiện thực, nguy cơ mất thêm điểm tín nhiệm là khó tránh khỏi.

Thực hư chuyện Mỹ ôm nợ 250% GDP- Ảnh 2.

Vậy nước Mỹ sẽ trả giá thế nào? Trước hết là đời sống. Ngân sách cho an sinh, y tế, giáo dục hay hạ tầng sẽ bị thắt chặt khi phần lớn nguồn thu phải dành để trả lãi. Thuế buộc phải tăng, gây áp lực lên tầng lớp trung lưu. Còn với doanh nghiệp, chi phí vay vốn tăng sẽ làm giảm đầu tư, kìm hãm năng suất. Tăng trưởng dài hạn vì thế bị đe dọa.

Đáng lo ngại hơn, đồng đô la – biểu tượng quyền lực toàn cầu của Mỹ – có thể chịu cú sốc niềm tin. Nếu lạm phát ở Mỹ bùng nổ và Fed mất uy tín, các nước hoàn toàn có thể tìm kiếm giải pháp thay thế, từ đồng euro đến nhân dân tệ hay thậm chí các đồng tiền kỹ thuật số. Điều này sẽ làm lung lay trụ cột “quyền bá chủ tài chính” mà Mỹ xây dựng từ sau Thế chiến II.

Tuy vậy, kịch bản 250% GDP chưa phải dấu chấm hết. Các nhà kinh tế đều khẳng định còn cửa thoát nếu Mỹ hành động sớm, chẳng hạn như cải cách hệ thống thuế, chấm dứt các chính sách giảm thuế tốn kém; kiềm chế chi tiêu liên bang, đặc biệt là y tế và hưu trí và quan trọng nhất là giữ vững độc lập của Fed để tiếp tục chống lạm phát.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, bối cảnh chính trị Mỹ ngày càng phân cực, khiến việc ra quyết định dài hạn trở nên khó khăn. Cái giá của sự chia rẽ chính là tương lai tài chính của đất nước.

Được biết tính đến cuối tháng 6 năm 2025, tổng nợ liên bang đã vọt lên 36,2 nghìn tỷ USD, tương đương gần 120% GDP. Chỉ ít tuần sau, con số ấy vượt mốc 37 nghìn tỷ USD – một kỷ lục buồn diễn ra sớm hơn nhiều so với dự báo trước đó của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), vốn cho rằng phải đến sau năm 2030 mới chạm mức này.

Đằng sau con số khổng lồ là một vòng xoáy tài chính khó dừng lại. Riêng chi phí trả lãi hằng năm đã lên tới hàng trăm tỷ USD.

Cùng lúc, tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng trầm trọng. Tháng 7/2025, mức thâm hụt đã lên tới 291 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn nguyên nhân đến từ việc chi tiêu ngày một phình to, trong khi nguồn thu khó bù đắp, bất chấp việc Chính phủ đã tăng thu từ hải quan nhờ các gói thuế quan mới. Thâm hụt cao buộc Mỹ phải tiếp tục vay mượn, và vòng luẩn quẩn “nợ – lãi suất – nợ mới” càng lúc càng siết chặt.

Nguy cơ lớn nhất không chỉ là những con số thâm hụt hay nợ công khổng lồ, mà là sự ảnh hưởng lâu dài đến tương lai xã hội. Khi chính phủ dành ngày càng nhiều nguồn lực để trả nợ, những khoản đầu tư cho giáo dục, nghiên cứu, hạ tầng – vốn tạo ra nền tảng phát triển bền vững – bị cắt giảm. Điều đó đồng nghĩa với việc thế hệ trẻ sẽ phải sống trong một nền kinh tế tăng trưởng chậm hơn, ít cơ hội hơn, nhưng lại gánh trên vai khoản thuế cao hơn để trả cho những khoản nợ đã được tích tụ.

Theo: Reuters, WSJ

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
nợ công, mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng

Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng Nổi bật

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam?

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam? Nổi bật

Tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc sắp đi vào biên chế

Tàu sân bay hiện đại nhất Trung Quốc sắp đi vào biên chế

20:34 , 25/08/2025
Trung Quốc 'phá sản' giấc mơ pin mặt trời: Hàng loạt 'lão làng' báo lỗ, phải cắt giảm 80.000 nhân sự, giá rẻ mạt đến mức không thể chịu đựng

Trung Quốc 'phá sản' giấc mơ pin mặt trời: Hàng loạt 'lão làng' báo lỗ, phải cắt giảm 80.000 nhân sự, giá rẻ mạt đến mức không thể chịu đựng

20:00 , 25/08/2025
Tham vọng không dừng ở tuabin ngoài biển, Trung Quốc đang cho phương Tây ‘hít khói’: Ra mắt tuabin gió lơ lửng trên không, công suất gấp 30 lần mẫu của nước ngoài, đưa điện ‘ngon ơ’ đến cả nơi có thiên tai

Tham vọng không dừng ở tuabin ngoài biển, Trung Quốc đang cho phương Tây ‘hít khói’: Ra mắt tuabin gió lơ lửng trên không, công suất gấp 30 lần mẫu của nước ngoài, đưa điện ‘ngon ơ’ đến cả nơi có thiên tai

19:07 , 25/08/2025
Cơn bão tài chính khiến một loạt "con hổ của châu Á" rơi vào cảnh rụng móng, mất nanh

Cơn bão tài chính khiến một loạt "con hổ của châu Á" rơi vào cảnh rụng móng, mất nanh

18:38 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên